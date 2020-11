Erinnerung und Mahnung

Ein stilles Gedenken zum Volkstrauertag fand am Samstagnachmittag in der Friedens- und Versöhnungskapelle an der katholischen Kirche St. Martinus in Nottuln statt. Wegen der Corona-Pandemie musste die offizielle Gedenkveranstaltung abgesagt werden. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes , Wolfgang Stanko von der Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Volker Stanko von der Pfadfinderschaft und Robert Hülsbusch von der Friedensinitiative legten einen Kranz nieder und verharrten einige Minuten in Stille.

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird überall am Volkstrauertag der vielen Toten und Opfer des Krieges gedacht. 60 bis 70 Millionen Menschenleben, viele von ihnen erst in den letzten Kriegsmonaten, sind zu beklagen. „Wir gedenken aller im Krieg Vermissten und Getöteten aus Nottuln. Wir gedenken aller, die durch ihr Nein zum Krieg gelitten haben und leiden“, sagte Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes.

Die beiden Inschriften der Kapelle bringen das Erinnern auf den Punkt. Zugleich mahnt der Volkstrauertag zu Versöhnung, Verständigung und Frieden. Bürgermeister Thönnes: „Erinnern und Mahnen ist das, was uns am Volkstrauertag bleibt. Die Toten zu ehren und Verlorene zu beklagen, bedeutet die Abkehr vom Hass, bedeutet die Hinkehr zum Frieden und zur Liebe. In unserer Gesellschaft schwinden der Respekt vor dem Nächsten und das Bewusstsein für den Wert des Friedens: Hassreden nehmen vor allem im digitalen Raum zu und Politik verkommt vielfach zu Populismus.

Das führt zu Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung. Am Volkstrauertag wollen wir in Nottuln besonders an alle Kinder, Frauen und Männer denken, die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror wurden. Und wir wollen uns erinnern an diejenigen, die Widerstand gegen Unrecht, Unterdrückung und Hass leisten. Nottuln setzt ein Zeichen für Liebe und Frieden, Respekt und Toleranz. Der Kranz ist das Zeichen für unsere Erinnerung und unsere Hoffnung.

Zugleich bedrängt uns in diesem Jahr die globale Pandemie-Erfahrung, die uns vor Augen führt, dass innerer und äußerer Friede noch immer nicht selbstverständlich sind.

Selten wurde uns nach dem Zweiten Weltkrieg deutlicher, wie sehr wir Jesu Worte auch heute noch brauchen: Selig sind, die Frieden stiften!“