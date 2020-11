Es duftete in der Backstube des „Cafés am Stiftsplatz“ weihnachtlich. Die Vorsitzende Franziska Daams und der Kassenwart Markus Schürkötter als Vertreter der Nottulner Pfadfinder stellten in der Backstube von Holger Klein Printen nach einem traditionellen Rezept her.

Für die Herstellung einer größeren Menge an Gebäck benötigt man eine entsprechend ausgestattete Backstube. „Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr die Pfadfinder wieder unterstützen darf“, so Holger Klein. Mit dem Konditormeister Markus Schürkötter steht ein Profi in der Backstube. Die Zusammenarbeit ist für beide bereichernd. Franziska Daams ist von Anfang an dabei.

„Da in diesem Jahr der Martinimarkt nicht stattfand, haben wir uns entschlossen, Liebhaber dieser Leckerei mit unseren Printen zu versorgen“, erklärt Franziska Daams. Per E-Mail können diese bestellt werden: info@dpsg-nottuln.de. Lieferservice inklusiv. Am 6. und 20. Dezember werden die Printen nach Terminabsprache ins Haus gebracht.

Im Stiftscafé kann man ab dem 1. Dezember die Printen erwerben. Ein Teil des Erlöses kommt der Unterhaltung des Pfadfinderheims zugute. Gleichzeitig spart man für das Jubiläum 2021.