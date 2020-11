Im Leseunterricht der Klasse 2a der St. Marienschule geht es zurzeit um Freundschaft und Abenteuer. Die Kinder lesen und erleben die Geschichte „Schirmel und Oderich“ von Guido Kasmann . Die beiden ungewöhnlichen Akteure, ein Frosch und ein Rabe, schaffen es trotz der unterschiedlichen Lebensräume durch ihre Freundschaft immer wieder, gefährliche Situationen zu überwinden. Die Kids sind dabei ganz besonders motiviert, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung, denn zusätzlich zum eigenen Lesen und Vorlesen werden die Geschichten mit Stabpuppen oder den Kindern selber nachgespielt, im Lesetagebuch festgehalten und dazu gemalt.

Und was das Tollste ist: Jedes Kind darf sein Exemplar des Buches behalten. Möglich gemacht hat dies eine großzügige Bücherspende des Rotary Clubs Coesfeld-Baumberge für alle Zweitklässler, inklusive der Handbücher für die Lehrerinnen. Bereits seit einigen Jahren unterstützen die Rotarier mit ihrem Projekt „Lesen lernen – Leben lernen“ die Erstleser in der Region. Auch der Autor Guido Kasmann ist in Appelhülsen kein Unbekannter, war er doch schon mehrfach zu spannenden Autorenlesungen an der Marienschule.

Eine weitere Aktion zur Förderung des Leseinteresses der Kinder ist für Freitag (19. November), dem bundesweiten Vorlesetag, geplant: In allen Klassen wird ein nagelneues Buch zum Thema „Europa und die Welt“, gesponsert vom Förderverein, vorgelesen. In Corona-Zeiten kann diese Vorleseaktion leider nicht, wie sonst üblich, öffentlich stattfinden, bedauert die Schule.