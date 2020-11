Kanalerneuerung startet

Diplom-Ingenieur Michael Diekmann nahm es gelassen. „Das ist heute ein Tag zum Ausprobieren“, kommentierte der Kanalbauexperte der Nottulner Gemeindewerke das Verhalten der Autofahrer. Obwohl die Burgstraße in Nottuln seit Montagmorgen zwischen Zufahrt Liebfrauenschule und Einmündung Kastanienplatz mit Warnbaken versperrt ist und auch Schilder mit dem „Verbot der Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art“ aufgestellt wurden, setzten viele Autofahrer ihren Weg an den Warnbaken vorbei einfach fort. Am Montag konnte die Burgstraße auch noch passiert werden, denn da ging es zunächst um die Einrichtung der Baustelle für die seit Langem geplante Kanalsanierung. „Am Dienstag werden wir im Bereich zwischen den Einmündungen Kastanienplatz und Tiefe Straße mit den Fräsarbeiten beginnen“, erläuterte Michael Diekmann. Dann werde es wegen dieser Arbeiten definitiv kein Durchkommen mehr für die Autofahrer geben.

Voraussichtlich bis Mitte Juni kommenden Jahres wird die Kanalbaumaßnahme in der Burgstraße dauern. In der Straße wird ein neuer Mischwasserkanal verlegt. Bis Mitte Juni kommenden Jahres wird die Burgstraße auch für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben. Die Anlieger sind von den Gemeindewerken frühzeitig informiert worden. Sie haben alle Informationen zur Regelung der Müllabfuhr im direkten Baustellenbereich und zur Erreichbarkeit der Grundstücke erhalten. Auch wird für die Anlieger bei Bedarf (Mail an diekmann@nottuln.de) donnerstags ab 16 Uhr eine Anliegersprechstunde vor Ort durchgeführt, um Detailfragen zu beantworten.

Im Zuge der Verkehrsbeschränkungen in der Burgstraße gibt es weitere Verkehrsänderungen: Die Roibartstraße ist für die Dauer der ganzen Maßnahme eine Einbahnstraße (Zufahrt von der Schapdettener Straße aus), die Einmündungen der Tiefen Straße und des Kastanienplatzes sind gesperrt, solange in diesem Bereich die Baugrube ist. In der unteren Burgstraße zwischen Gasthaus Denter und Stiftsplatz/Kirchplatz ist die Einbahnstraßenregelung aufgehoben, sodass die dortigen Anlieger ihre Grundstücke vom Kirchplatz aus auch mit dem Wagen anfahren können.

Für Fußgänger und Radfahrer (im Baustellenbereich bitte absteigen) bleibt die Burgstraße passierbar, da von den Kanalbauarbeiten die Bürgersteige nicht betroffen sind.

Wie Michael Diekmann berichtet, wurden die Anlieger darüber informiert, dass im gesperrten Bereich der Burgstraße, ausgenommen der direkte Baustellenbereich (30 bis 50 Meter), außerhalb der Arbeitszeiten und am Wochenende eingeschränkt geparkt werden kann. In den Arbeitszeiten von 7 bis 17 Uhr müsse der gesperrte Bereich aber von Fahrzeugen frei sein. Parkende Fahrzeuge würden kostenpflichtig abgeschleppt.

Die beauftragte Baufirma Strabag aus Münster und die Gemeindewerke gehen davon aus, dass die Kanalerneuerung im Bereich zwischen Kastanienplatz und Tiefe Straße bis Weihnachten abgeschlossen ist. Dann wandert die Baugrube weiter die Burgstraße hinauf.

Rund 1,3 Millionen Euro sind als Kosten für die Arbeiten in der Burgstraße veranschlagt. In einem nächsten Schritt soll dann in der zweiten Jahreshälfte 2021 die Kanalisation in der Straße Kastanienplatz zwischen Burgstraße und Stiftsstraße erneuert werden.