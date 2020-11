Unterschiedlichkeit ist nicht gleichzeitig auch eine ungleiche Wertigkeit – so lautet der Grundsatz der Organisation „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage “. Auch die Schülerinnen und Schüler am Rupert-Neudeck-Gymnasium möchten sich mehr für die Menschenrechte einsetzen. Die engagierten Mitglieder der SV (Schülervertretung) haben deshalb die Schule auf diese Organisation aufmerksam gemacht. Und ihr Vorschlag stieß sofort auf große Zustimmung, sodass ein Projekttag zum Thema „Rassismus und Zivilcourage“ initiiert worden ist.

Das Ziel dabei ist es, dass die Schülerinnen und Schüler sich intensiv mit dem Thema Rassismus im Alltag und in der Schule beschäftigen. Sie möchten ein Zeichen dagegen setzen, und gemeinsam überlegen, wie man in diskriminierenden Situationen am besten für andere einstehen und Zivilcourage zeigen kann.

Stattfinden soll der Projekttag am Freitag (20. November) von der ersten bis zur vierten Stunde. In den letzten beiden Stunden werden die Kinder und Jugendlichen an der Darstellung ihrer Projekte arbeiten.

Die Schüler werden sich an dem Tag innerhalb ihrer Klassen in Form verschiedener Projekte mit dem Thema Diskriminierung beschäftigen. Hierbei setzen einige der Projekte den Fokus auf „Rassismus in der Werbung“ oder den Mut, in diskriminierenden Alltagssituationen aktiv einzuschreiten und Zivilcourage zu zeigen. Ein besonderer Schwerpunkt wird auch darauf liegen, dass die Schüler lernen, ihr eigenes Verhalten besser reflektieren können.

Schon im Vorfeld des Projekttages haben die Schüler und Schülerinnen ihre Bereitschaft gezeigt, sich für Toleranz einzusetzen, indem sie anti-rassistische Statements an die Fenster des Gymnasiums geschrieben haben. Dadurch sollen alle Menschen, die über den Schulhof gehen, egal ob Lehrer, Schüler oder auch ein externer Spaziergänger, für das Thema Rassismus sensibilisiert und ermutigt werden, sich im Alltag für Toleranz einzusetzen, berichten die Schüler Thore Klisch und Pia Büttner.