Daruper arbeiten an einer Lösung

Die Bemühungen, die einzige Dorfgaststätte in Darup auch nach dem Ruhestand des jetzigen Betreiberehepaares Marlies und Hubert Egbering für das Dorf Darup fortzuführen (wir berichteten), brachten erste Ergebnisse. Anfang des Jahres hatte der Heimatverein Darup zu einer öffentlichen Versammlung im Saal Egbering eingeladen und mehr als 120 Interessierte diskutierten engagiert über Möglichkeiten zum Erhalt des Gasthauses, erinnert der Vorsitzende Holger Zbick in einer Pressemeldung.

Eine siebenköpfige Arbeitsgruppe nahm mit viel Elan die Aufgabe an, auszuloten, ob und wie eine solche Fortführung des Gaststätten- und insbesondere des Saalbetriebes möglich ist. Es wurde schnell deutlich, dass nur ein Konzept in Betracht kommt, nach dem die Immobilie zwar erworben werden, der Betrieb aber an neue Wirte verpachtet werden soll. So wurden zwischenzeitlich konkrete Ideen dafür entwickelt, wie man die Gaststätte erwerben und dabei auch das Dorf finanziell einbinden könnte. Auf Anregung des Heimatvereins prüft aktuell die Daruper Bürgergenossenschaft mit ihrem neuen Vorstand Sarah Heimann und Markus Lewerich, welche Rahmenbedingungen für den Erwerb des Objektes geschaffen werden müssten. Wegen der rechtlichen Fragen, wie etwa die Änderung der Satzung, ist sie in Kontakt mit dem Genossenschaftsverband.

Das Eigenkapital für den Objekterwerb könnte dann über die Anteile der schon beteiligten und auch hoffentlich vielen neuen Genossen aufgebracht werden. „An dieser Stelle wird sich zeigen müssen, wie hoch die Bereitschaft in Darup ist, sich für den Erhalt des Gasthauses Egbering zu engagieren“, betont Holger Zbick.

Um den finanziellen Rahmen abzuschätzen, hat die Arbeitsgruppe in Abstimmung mit den Eheleuten Egbering bei Einschaltung eines Architekten das Objekt besichtigt und Bauunterlagen studiert. Der Architekt hat verdeutlicht, was saniert werden muss oder zumindest angegangen werden sollte. Früh kamen von der Gemeinde Nottuln deutliche Signale, dass eine finanzielle Unterstützung eines solchen Projektes nicht möglich sei. Sonstige Hilfen bei der Planung und Umsetzung wurden aber angeboten.

Jetzt ist man, auch unter Mithilfe von Christian Driever, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Nottuln, dabei, die Förderkulisse für öffentliche Mittel zu prüfen. Auch wurden erste Gespräche geführt, in welchem Rahmen und mit welcher Höhe Kreditmittel aufgenommen werden könnten.

Mit Betreibern vergleichbarer Objekte in Bocholt-Barlo, Billerbeck-Aulendorf und Tecklenburg-Brochterbeck wurden intensive Gespräche geführt, um von deren Erfahrungen bei den eigenen Planungen zu profitieren.

Holger Zbick weist auf ein zusätzliches, aktuelles Thema hin: „Die Corona-Zeiten haben die Frage zum neuen Pächter in den Vordergrund gerückt. Mit dem Hotel- und Gaststättenverband (DeHoGa) und einer diesem zugeordneten spezialisierten Unternehmensberatung haben wir Gespräche geführt. Dabei wurde deutlich, dass die Pächtersuche noch vor den Fragen rund um den Objekterwerb und dessen Finanzierung zur größten Herausforderung werden wird.“

Denn im Jahr 2021 wird es voraussichtlich eine Vielzahl an Gastronomiebetrieben geben, für die neue Pächter gesucht werden. In diesem Wettbewerb wäre ein guter Pächter nur mit einem überzeugenden Konzept für Darup zu gewinnen.

An diesem Konzept soll wegen des damit verbundenen Aufwandes erst intensiver weitergearbeitet werden, wenn sicher ist, dass mit den Eheleuten Egbering eine gemeinsame Kaufpreisvorstellung besteht und dass aus der Mitte des Dorfes dieser Kaufpreis auch aufgebracht werden kann.

Die vertrauensvollen Gespräche mit den bisherigen Eigentümern dauern an und für die Ansprache der Daruper wegen einer Beteiligung wurde ein Marketingkonzept entwickelt. Sobald ein Ankauf möglich erscheint, soll auf die Daruperinnen und Daruper konkret zugegangen werden.