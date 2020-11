Nach gut dreijähriger kontroverser Diskussion steht das Planverfahren für die Erweiterung des Edeka- und des Rossmann-Marktes am Franz-Rhode-Platz vor seinem Abschluss. In seiner konstituierenden Sitzung am Dienstagabend stimmte der neue Ratsausschuss für Planen und Bauen einstimmig dem aktuellen Entwurf des Bebauungsplanes zu.