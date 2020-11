Der Kreis Coesfeld möchte die neue Rettungswache in Nottuln auf einer derzeit als Acker genutzten Fläche an der Havixbecker Straße direkt im Anschluss an das Neubaugebiet „Nottuln Nord“ (Schwester-Raphaela-Händler-Straße) errichten. Führt diese große Nähe zur Wohnbebauung zu Konflikten?