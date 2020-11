Zwar hat in diesem Jahr kein Martinimarkt stattgefunden und die Nottulner Kolpingsfamilie musste auf den Verkauf des über die Nottulner Gemeindegrenzen hinaus bekannten „Seehundes“ verzichten, doch eine Tradition wollten sich die Mitglieder der Kolpingsfamilie dennoch nicht nehmen lassen: Ganz im Sinne des Themas „Nachhaltigkeit“, zu dem in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte umgesetzt worden sind, haben auch in diesem Jahr mehrere fleißige Mitglieder der Kolpingsfamilie 100 Kilogramm reife Quitten gepflückt, in sechs verschiedenen Haushalten entsaftet und zu einem leckeren rot-braunen Quittengelee verarbeitet.

Das Gelee wurde in 205 Gläser abgefüllt, die von Mitgliedern der Kolpingsfamilie gespendet wurden. Die Gläser mit dem Quittengelee werden am kommenden Donnerstag (26. November) von 14 bis 18 Uhr und an den folgenden Markttagen im Advent am Eingang der Seniorenstube (Stiftstraße 4a) verkauft.

Neben dem Quittengelee werden an diesem Tag auch Socken, Mützen und Decken zum Verkauf angeboten, die im Laufe des Jahres von der Strickrunde angefertigt worden sind.

Das Quittengelee kann auch im „Café am Stiftsplatz“ (Holger Klein) und in der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Martinus Nottuln erworben werden. Mit dem Erlös dieser Aktion werden verschiedene Projekte der Kolpingsfamilie Nottuln unterstützt.