Parteien sind gleich zu behandeln

Der geplante Kreisparteitag des AfD-Kreisverbandes Coesfeld am 4. Dezember in der Alten Amtmannei in Nottuln wird in der Bevölkerung weiter intensiv diskutiert. Das bekommt auch die Gemeindeverwaltung Nottuln zu spüren. „Innerhalb kurzer Zeit hat die Verwaltung eine Vielzahl von Anfragen zu dem Thema erreicht“, berichtete Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes am Montagnachmittag in einer Stellungnahme für die Gemeinde.

Häufig sei damit die Frage verbunden, wie dies in einer aus dem Selbstverständnis der Bürger, der Verwaltung und der Politik heraus toleranten, weltoffenen und bunten Gemeinde möglich sei. „Dieses Selbstverständnis findet nicht zuletzt Ausdruck in der Mitgliedschaft der Gemeinde bei Mayors for Peace und der seit Jahrzehnten gelebten Städtepartnerschaft mit dem Partnerstädten St. Amand-Montrond und Chodziez“, betonte der Bürgermeister und teilte weiter mit:

„Zu den Hintergründen kann mitgeteilt werden, dass die Nutzung der Alten Amtmannei grundsätzlich auch Dritten möglich ist. Die Alte Amtmannei wurde in der Vergangenheit regelmäßig auch – aber nicht nur – durch Parteien genutzt.

Grundsätzlich erfolgt vor der Zusage zur Nutzung von kommunalen Räumlichkeiten eine Prüfung, ob einer solchen etwas entgegensteht. So gab es bereits im Sommer eine Anfrage der AfD zur Nutzung des Bürgerzentrums Schulze Frenkings Hof für eine Veranstaltung. Hier standen die Richtlinien zur Vergabe kommunaler Räumlichkeiten in Vorwahlzeiten dem entgegen. Diese Bewertung der Gemeindeverwaltung hielt auch einer gerichtlichen Überprüfung durch das Verwaltungsgericht Münster stand.

Gemäß § 5 Parteiengesetz sollen Parteien gleichbehandelt werden, wenn öffentliche Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Wenn die Alte Amtmannei also grundsätzlich zur Nutzung durch Parteien zur Verfügung steht, sind alle Parteien zu berücksichtigen. Das gilt umso mehr, wenn eine Partei in Fraktionsstärke im Bundestag vertreten ist.

Zwar sind Versammlungen grundsätzlich durch die Coronaschutzverordnung bis zum 30. November 2020 untersagt und eine Verlängerung der Regelungen ist absehbar. Allerdings wird – zu Recht – explizit für Versammlungen von Parteien, welche prinzipiell über Art. 21 Grundgesetz besonders privilegiert sind, eine Ausnahme gemacht. Gleichwohl verpflichten sich alle Nutzer kommunaler Räume, sämtliche Regeln zum Infektionsschutz (insbesondere solche der Coronaschutzverordnung) einzuhalten.

Für eine entsprechende Kontrolle ist die örtliche Ordnungsbehörde zuständig.“