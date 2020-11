Ein Licht der Hoffnung und (Vor)Freude ist in diesen schwierigen Zeiten dieser große Weihnachtsstern, den Lenius und Liesel in einem Nottulner Garten präsentieren. Stolze 3,90 Meter Durchmesser misst der Stern, dessen Lichterglanz auch die Nachbarn erfreut. Damit dürfte es sich wohl um den größten oder zumindest einer der größten privaten Weihnachtssterne in der Gemeinde handeln, oder?

Übrigens: Als Basis diente das Gerüst eines Gartentrampolins. Daran wurde Gurte bzw. Seile so befestigt, dass sie einen Weihnachtsstern ergeben. An diesen Seilen sind dann die Lichterketten montiert worden.

Ein schöner Anblick in der Dunkelheit.