Solidarisch mit den Menschen in den Flüchtlingslagern

„Gegen die Pandemie hilft nur weltweite Solidarität!“ Unter diesem Motto ruft die Friedensinitiative Nottuln e.V. (FI) wieder zu ihrer Weihnachtsspendenaktion auf – diesmal zugunsten der vielen Menschen, die in den Flüchtlingslagern und Slums dieser Welt leben müssen und die besonders von dem Corona-Virus bedroht sind. Das Geld wird der Organisation „ Ärzte ohne Grenzen “ überwiesen.

„Innerhalb weniger Monate entwickelte sich Covid-19 zu einer weltweiten Gesundheitskrise – mit massiven Auswirkungen auf unsere medizinischen Aktivitäten“, schreibt „Ärzte ohne Grenzen“ der FI. „Weltweit eröffneten wir spezielle Covid-19-Projekte und halten zudem unsere medizinische Nothilfe aufrecht. Grenzschließungen und knappe Ressourcen an Schutzkleidung und anderem Material erschweren bis heute unsere Einsätze – zum Beispiel unsere Hilfe für Patienten, die an Tuberkulose, Malaria oder Masern erkrankt sind. Umso dankbarer sind wir über Spenden, die uns in dieser Pandemie unterstützen.“

In ihrem Weihnachtsspendenaufruf wirft die FI einen Blick auf die Länder des Südens, in die Favelas und Flüchtlingslager dieser Welt, auch nach Griechenland auf die Inseln mit 30 000 Geflüchteten, die in Lagern leben müssen und hoffen, über den Winter zu kommen. „Angesichts dieses Leids können wir hier bei allen Einschränkungen noch froh und dankbar, auch demütig sein“, schreibt Norbert Wienke, Geschäftsführer der FI.

In mehr als 70 Ländern engagiert sich „Ärzte ohne Grenzen“, in vielen Ländern versucht die Organisation, wertvolle Hilfe auch bei der Bekämpfung der Pandemie zu leisten, zu retten, was zu retten ist. Diese wichtige Arbeit unterstützten die FI und viele Bürgerinnen und Bürger mit ihnen schon mit einer Spendenaktion Ostern 2020. Über 15 000 Euro konnten für die Arbeit von „Ärzte ohne Grenzen“ überwiesen werden, so der FI-Geschäftsführer. Und er nennt zwei Beispiele für eine wertvolle Hilfe: Rund 16 Euro kostet derzeit ein kompletter Satz Schutzkleidung für „Ärzte ohne Grenzen“ im Einsatz für Covid-19-Patienten weltweit. Wasser zum Händewaschen schützt vor Ansteckung: Mit 6 Euro können 375 Menschen eine Woche lang mit sauberem Wasser versorgt werden.

Der Spendenaufruf kann von der Internetseite der FI heruntergeladen (www.fi-nottuln.de) oder per Mail angefordert werden (info@fi-nottuln.de).

Das FI-Spendenkonto: Sparkasse Westmünsterland; IBAN: DE49 4015 4530 0082 5027 17; Stichwort „Ärzte ohne Grenzen“. In Absprache mit der Geschäftsführung von „Ärzte ohne Grenzen“ wird das Geld zeitnah transferiert. Abzugsfähige Spendenquittungen schickt die FI unaufgefordert zu, wenn bei der Überweisung Name und Anschrift mitteilt werden.