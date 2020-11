Die Evangelische Friedens-Kirchengemeinde Nottuln hat anders als der Pfarreirat der Katholische Kirchengemeinde St. Martin den Aufruf zum Fest für Frieden, Demokratie und Toleranz nicht unterzeichnet. Das Presbyterium erklärt, dass man inhaltlich dem Aufruf uneingeschränkt zustimme, vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens die Veranstaltung aber für nicht verhältnismäßig und kaum vertretbar halte. In einem Brief an die Veranstalter erklärt das Presbyterium:

„Das Presbyterium der ev. Friedens-Kirchengemeinde stimmt Ihrem Aufruf ‚Nottuln – demokratisch und offen‘ uneingeschränkt zu und unterstützt in der Sache Ihr Anliegen. Dennoch sehen wir eine ‚Corona-konforme Veranstaltung‘ im Umfeld der Alten Amtmannei im Rahmen des geplanten Kreisparteitags der AfD kritisch. Vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens und der Appelle zur drastischen Kontaktreduzierung halten wir ein ‚Come together‘ in der beschriebenen Form für nicht verhältnismäßig und kaum vertretbar.

Auch in Pandemiezeiten ist es zweifellos wichtig, sich für Frieden, Demokratie und Toleranz zu positionieren und einzusetzen. Die Mittel und Möglichkeiten hierfür sind trotz der aktuell erforderlichen Einschränkungen vielfältig.

Eine derartige Kundgebung schätzen wir als Leitungsgremium unserer Kirchengemeinde trotz eines in Aussicht gestellten Hygienekonzepts als hochproblematisch ein. Die Signalwirkung und die daraus möglicherweise resultierende Reaktion der Nottulner Bürgerinnen und Bürger könnten sich im Nachhinein betrachtet als Bumerang erweisen – im Hinblick auf ein mutmaßliches Superspreader-Event mit willkommener medialer Aufmerksamkeit für die AfD.

Abschließend möchten wir nochmals betonen, dass wir, die Evangelische Friedens-Kirchengemeinde, dem Aufruf zu Demokratie, unveräußerlichen Menschenrechten und einer Politik der Menschlichkeit und des Friedens aus unserem ureigenen Selbstverständnis heraus uneingeschränkt folgen und uns in diesem Zusammenhang als Unterstützer verstehen.“