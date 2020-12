Grünes Licht für Kunstrasen

Gute Nachrichten für Borussia Darup: Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität hat in seiner Sitzung am Dienstagabend mit elf Ja-Stimmen und einer Gegenstimme ( UBG ) grünes Licht für die Umgestaltung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz gegeben. Die Verwaltung wird damit beauftragt, die Planung zu vollenden und den Kunstrasenplatz zu bauen, sobald ein positiver Fördermittelbescheid vorliegt. Ein entsprechender Fördermittelantrag soll gestellt werden. Sollten weniger als die erwarteten und im Etat veranschlagten 500 000 Euro an Fördermitteln bewilligt werden, müsse über die finanziellen Konsequenzen noch einmal gesprochen werden.

Das Ingenieurbüro Brinkmann und Deppen (Sassenberg) hatte auf Wunsch der Politik eine Gegenüberstellung gemacht, in der die Kosten für einen Kunstrasenplatz mit denen eines mit Winterrasen ausgestatteten Platzes verglichen werden. Danach war der Kunstrasen zwar im Bau mit rund 828 000 Euro rund 215 000 Euro teurer als der Winterrasen (rund 613 000 Euro). Bei einem üblicherweise angenommenen Nutzungszeitraum von 15 Jahren allerdings komme man wegen des höheren Pflegeaufwands auf über 1,2 Million Euro für den Winterrasenplatz und auf knapp 1,1 Million Euro für den Kunstrasen.

Diplom-Ingenieur Rudolf Brinkmann verwies im Ausschuss vor allem aber auf die deutlich höhere Nutzbarkeit des Kunstrasens. Während dieser ganzjährig zu bespielen sei und man so auf über 2000 Stunden im Jahr kommen könne, liege die Nutzbarkeit beim Winterrasen bei etwa 900 Stunden. Das Problem Mikroplastik werde im Übrigen dadurch gelöst, dass der Platz mit Sand und Kork verfüllt wird.

Zum Thema Entsorgung gab es Nachfragen aus dem Ausschuss. Das Garn des Teppichs sei voll recycelbar, die Basismatte werde thermisch verwertet, erklärte Brinkmann. Man könne den Teppich ein- bis zweimal tauschen, ehe man den Unterbau erneuern muss, prognostizierte er eine 45-jährige Nutzungsdauer. Diese Entsorgungskosten seien nicht mit einkalkuliert, kritisierte Herbert van Stein (UBG), die Vergleichsrechnung. Der Naturrasen müsse nach 15 Jahren samt Unterbau erneuert werden, hielt Brinkmann dem entgegen.

Die UBG präferiere dennoch – und das sei nicht gegen die Borussia gerichtet – den Naturrasen, erklärte van Stein. Das passe zu Darup mit dem Naturschutzzentrum, seiner Naturschule und seiner Naturkita viel besser. Die anderen Fraktionen indes folgten der Einschätzung Brinkmanns und der Verwaltung und stimmten für den Kunstrasen.

So werden nun der Sperrvermerk für die Etatposten 770 000 Euro Baukosten und 500 000 Euro Fördermittel aufgehoben und, weil die Baukosten höher sind, zudem 60 000 Euro überplanmäßig bereitgestellt. Was die Fördermittel angeht: Der Topf „Strukturentwicklung im ländlichen Raum“, von dem man 500 000 Euro erhofft hatte, ist leer, ob er neu aufgelegt wird, ist fraglich. Jetzt versucht es die Gemeinde über das „Investitionspaket Sportstätten“. Dort gäbe es eine 90-prozentige Förderung. Allerdings sei dieses Programm in der ersten Runde sechsfach überzeichnet gewesen, erklärte Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes. Man hoffe in Runde zwei zwar auf einen positiven Bescheid. „Ein gewisses Risiko bleibt aber.“