Corona kann „Holzwürmer“ nicht stoppen

„Ich dachte mir: Du streichst das dieses Jahr.“ Da hatte Günther Ring zwar die Rechnung mit Corona gemacht, nicht aber mit seinen Stammkunden. Denn die möchten auch in Zeiten der Pandemie schöne und stilvolle Holzdeko kaufen und gleichzeitig damit etwas Gutes tun. Denn der Erlös aus dem Verkauf fließt stets als Spende an das Kinderhilfswerk UNICEF .

Da Weihnachtsmärkte aus den bekannten Gründen nicht stattfinden, musste sich der „Holzwurm“ etwas einfallen lassen. Und so füllte er einen Raum im ehemaligen Stall auf dem Hof Lohaus in der Bauerschaft Horst mit den Holzarbeiten.

Der Verwaltungsangestellte hat schon seit vielen Jahren ein Faible für Holz. Und er hat Fantasie und Geschick und vor allem 14 weitere Menschen, die ihn bei der Arbeit in seiner Werkstatt in Rorup unterstützen. Sie alle sind die „Holzwürmer“. Durch ihr Geschick entstehen Holztannenbäume, Herzen, Sterne, Kerzen und sogar richtig luxuriöse Vogelhäuser. „Die fertigt mein kleiner Bruder“, schmunzelt Ring. „Die sind bis ins kleinste Detail durchdacht, damit die Brut trocken und warm bleibt.“

Echte Handarbeit also. Ebenso wie die niedlichen Eulen, die aus Baumrinde sind. Die Rinde ist nur oberflächlich abgeschliffen, sodass sie wie Gefieder wirkt.

Solch kleine Details wissen die Kunden von Günther Ring und seinem Team seit 17 Jahren zu schätzen. Während der Adventszeit ist er mit den Holzprodukten immer auf den Weihnachtsmärkten der Umgebung zu finden. Nur in diesem Jahr halt nicht.

Als deswegen immer häufiger sein Telefon klingelte und vor allem Stammkunden seine Holzarbeiten nachfragten, kam er auf die Idee, einen kleinen Ausstellungsraum herzurichten, um die schönen Arbeiten anzubieten. „Wir haben natürlich nicht so viel wie sonst hergestellt“, zuckt er die Schultern. „Weil wir nicht damit gerechnet haben, viel verkaufen zu können.“ Dennoch ist genug da, um den kleinen Raum zu füllen.

Selbstverständlich hat Ring sich auch Gedanken zur Hygiene gemacht. „Wir können immer nur einen Familienverbund in den Raum lassen“, betont er. Mit Maske natürlich. Parkplätze gibt es auf dem Hof und auch genug Platz, um beim Warten Abstand zu halten.

So hat er seinen obligatorischen Urlaub vor Weihnachten doch nicht ganz umsonst genommen und kann die schönen Holzarbeiten für den guten Zweck verkaufen.

Ausstellung und Verkauf finden auf dem Hof Lohaus, Horst 9 in Nottuln, statt. Geöffnet ist an allen drei Adventswochenenden jeweils Freitag, Samstag und Sonntag (4., 5. und 6. Dezember, 11., 12. und 13. Dezember, 18., 19. und 20. Dezember) von 13 bis 18 Uhr. Der Erlös geht vollständig an das Kinderhilfswerk UNICEF. Auf dem Hof besteht Maskenpflicht.