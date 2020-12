Weihnachtsgottesdienste unter Corona-Bedingungen – diese Aufgabe gilt es, in diesem Jahr zu meistern. Einerseits muss auch bei den Gottesdiensten das Abstandsgebot eingehalten werden, andererseits ist Weihnachten in besonderem Maße ein Fest der Gemeinschaft und soll auch in diesem Jahr so erlebbar bleiben. Um möglichst vielen Menschen den Gottesdienstbesuch am Heiligabend zu ermöglichen, finden die Gottesdienste der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde nicht in der Kirche „Unter dem Kreuz“ und im Friedenshaus, sondern im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums und im Bürgerzentrum Schulze Frenking statt.

Für den Besuch dieser Gottesdienste ist eine Anmeldung mit Angabe des Namens, der Telefonnummer und gegebenenfalls einer Mailadresse erforderlich. Um im Forum und im Bürgerzentrum die Abstandsregeln einhalten zu können, steht jeweils nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur Verfügung. „Eine spontane Teilnahme ist ohne Anmeldung leider nicht möglich“, teilt die Kirchengemeinde mit. Menschen mit Erkältungssymptomen dürfen an den Gottesdiensten nicht teilnehmen. Auch muss auf den Gemeindegesang verzichtet werden. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist auch am Platz erforderlich. Wer – auch aus medizinischen Gründen – keine Maske trägt, kann an den Gottesdiensten nicht teilnehmen.

Die Gottesdienste im Forum des Gymnasiums finden um 15 Uhr und um 16.30 Uhr statt. Die Gottesdienste im Bürgerzentrum in Appelhülsen beginnen um 14.30 Uhr und um 17.30 Uhr. In der Nottulner Kirche „Unter dem Kreuz“ findet außerdem um 23 Uhr eine Christmette mit einer besonderen Gestaltung statt.

Für alle Heiligabendgottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen können ab sofort bis zum 18. Dezember von montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr telefonisch im Gemeindebüro, 86 07, erfolgen. Ebenso ist eine Anmeldung per Mail unter der A­dresse „info@unter-dem-kreuz.de“ möglich.

Es wird namentlich vermerkt, wer an welchem Platz im Forum beziehungsweise im Bürgerzentrum sitzt.