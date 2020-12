„Aktiv gegen Klimawandel handeln“

Im Februar hatte die UBG den Antrag gestellt, die neu geplanten privaten Fotovoltaik-Anlagen bis zu einer Größe von 10 Kilowattpeak (kWp) mit einem Betrag in Höhe von 100 Euro pro (kWp) geplanter und neu installierter Leistung zu fördern. Diese Förderung hätte somit maximal 1000 Euro pro Anlage bedeutet. Außerdem wurde beantragt, alle öffentlichen Gebäude, die sich im Eigentum der Gemeinde Nottuln befinden, innerhalb der nächsten fünf Jahre mit PV-Anlagen auszurüsten, soweit das denkmalrechtlich zulässig sei. Letzteres sei tatsächlich beschlossen worden, so die UBG in einer Pressemitteilung.

„Der Hintergrund unseres Antrages war der einstimmig beschlossene Klimaaufbruch des Gemeinderates vom Juni 2019 und die seit Längerem bestehende Verpflichtung, bis 2030 als Gemeinde klimaneutral zu werden“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der UBG, Jan Van de Vyle.

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes habe in seiner Antrittsrede folgerichtig als ein vorrangiges Ziel genannt, die Gemeinde bis 2030 klimaneutral zu gestalten. In einer Umfrage der FI Nottuln vor der Wahl gaben alle Fraktionen das gleiche Ziel an. Von daher war die UBG sehr zuversichtlich, dass das Thema Fotovoltaik im Haupt- und Finanzausschuss von allen dort vertretenen Parteien positiv beschieden wird. „Umso größer war die Enttäuschung, als im Haupt- und im neu installierten Umweltausschuss unser Antrag von allen anderen stimmberechtigten Fraktionen abgelehnt wurde“, so Van de Vyle. Wie die WN berichten (Ausgabe vom 3. Dezember), wurde in der Nachbargemeinde Senden ein Antrag der dortigen UWG mit sehr ähnlichem Inhalt in deren Umweltausschuss einstimmig von allen Parteien begrüßt und beschlossen.

„Ist denn die Klimaproblematik in Senden und Nottuln so unterschiedlich? Oder setzen nur die Volksvertreter in Senden ihre eigenen Beschlüsse zielstrebiger in die Tat um, als wir es tun?“, fragt die UBG. „Können wir es uns tatsächlich leisten, die junge Generation zum wiederholten Male auf diese Art zu enttäuschen?“ Die UBG hofft im Sinne der Bevölkerung, dass in der heutigen Ratssitzung alle Ratsmitglieder über ihren Schatten springen, dem eigenen Gewissen folgend sich für das Klima entscheiden.

„Die von uns angedachte Förderung der privaten Fotovoltaikanlagen ist ausschließlich als eine Anschubfinanzierung gedacht und soll in dem Moment beendet werden, wenn eine adäquate landes- beziehungsweise bundesweite Förderung von der Politik beschlossen wird“, betont Van de Vyle. Da es aber überhaupt nicht absehbar sei, wann eine solche Entscheidung im Bund oder im Land getroffen wird, „sind wir der Meinung, dass wir es uns nicht leisten können, weitere wertvolle Zeit zu verschenken. Wenn wir nicht aktiv gegen den Klimawandel handeln, werden uns die Folgekosten in die Knie zwingen. Und das kann niemand ernsthaft wollen.“