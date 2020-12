Der Verband der Gemeinden und Landkreise von Großpolen beobachtet mit großer Sorge, dass die polnische Regierung die Verabschiedung des neuen EU-Haushaltes ablehnt. Einen viel beachteten Brief mit einem Appell, diese Entscheidung rückgängig zu machen, schickte nun Jacek Gursz , Bürgermeister der polnischen Partnerstadt Chodziez, an den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki .

Gursz, der auch Vorsitzender des Verbandes der Gemeinden und Landkreise Großpolens ist, mischt sich mit dieser Initiative wieder einmal in die polnische Staatspolitik ein. Das berichtet jetzt das Nottulner Partnerschaftskomitee.

Bekanntlich lehnt die polnische Regierung die Verabschiedung des EU-Haushaltes und damit auch des großen Corona-Hilfsprogramms der EU ab, solange die EU beabsichtigt, Sanktionen gegen Polen wegen dessen rechtsstaatlichen Weges zu verhängen. Jacek Gursz hält in seinem Schreiben dagegen: „Die Pläne zeigen, dass Polen die Chance hat, einer der größten Nutznießer der Hilfsgelder zu sein, unter anderem des Wiederaufbaufonds, der eine Rückkehr auf den Weg der wirtschaftlichen Weiterentwicklung ermöglichen könnte.“

Derzeit würden die Mittel aus dem EU-Haushalt für die Jahre 2014 bis 2020 zu Ende gehen, die von den Kommunen gut genutzt worden seien. Gursz: „Es ist kaum zu überschätzen, wie wichtig diese Projekte sind, die mit EU-Mitteln durchgeführt wurden. Sie sind zu einem Standard für Entwicklungsaktivitäten geworden. Ohne sie wäre es schwierig, positive Veränderungen in den Kommunen zu erreichen.“ Unvorstellbar, meint der Bürgermeister aus Chodziez: „Alle Teilnehmer am Wirtschaftsleben befanden sich in letzter Zeit in einer äußerst schwierigen finanziellen Situation wegen der Corona-Pandemie.“ Die fehlende EU-Unterstützung für kommunale Projekte würde deren Entwicklung für viele Jahre stoppen und es unmöglich machen, die kommunalen Aufgaben zu erfüllen.

Unerwähnt im Brief lässt der Bürgermeister aus Chodziez dabei, dass auch er die rechtsstaatliche Entwicklung Polens, die von der EU kritisiert wird, nicht gutheißt. Worum es ihm in erster Linie als Verbandsvorsitzender der Gemeinden und Landkreise Großpolen geht, fasst Gursz im Abschlusssatz des Briefes an die polnische Regierung zusammen: „Angesichts der potenziellen Kosten und des Verlusts historischer Möglichkeiten appellieren wir, dass die polnische Regierung alle Anstrengungen unternehmen sollte, dass der neue EU-Haushalt so bald wie möglich verabschiedet wird.“