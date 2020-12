Unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag gegen 17.30 Uhr unbemerkt die Geldbörse einer 91-jährigen Nottulnerin gestohlen. Das teilt die Kreispolizeibehörde mit. Unmittelbar nachdem die Geschädigte in einem Verbrauchermarkt an der Appelhülsener Straße bezahlt hatte, stellte sie den Diebstahl fest. Zum Tatzeitpunkt befand sich ihre Geldbörse in der Handtasche, die sie im Korb ihres Rollators abgestellt hatte. Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen werden unter der Rufnummer 0 25 94/79 30 an die Polizei in Dülmen erbeten.

Die Kreispolizeibehörde nimmt diesen aktuellen Fall zum Anlass, noch einmal einige Hinweise zu geben, wie man sich vor solchen Diebstählen schützen kann:

Die Polizei rät, die Wertgegenstände am besten eng am Körper zu tragen und Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen immer zu verschließend. Außerdem sollte man seine Taschen nicht an den Einkaufswagen hängen oder in diesem ablegen.

Wichtig sei auch, wachsam zu sein, wenn man um Hilfe gebeten wird. Diebe sprechen ihre Opfer häufig gezielt an, um sie abzulenken und dann zuzuschlagen. Auch an Geldautomaten sei Vorsicht geboten. „Lassen Sie sich insbesondere hier nicht ablenken und decken Sie das Tastenfeld bei der Eingabe der PIN ab“, rät die Kreispolizeibehörde.

Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten oder Banken verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten, über den Notruf 110 die Polizei zu verständigen. „Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, zeigen Sie diese umgehend bei der Polizei an“, empfiehlt diese eindringlich.