Im Haus Antonius in Nottuln leben 24 Menschen mit Behinderungen. Die mit 87 Jahren älteste Hausbewohnerin hat kaum noch Familienangehörige, es gibt also nur noch wenige Menschen, die Weihnachten an sie denken. Acht weiteren Klienten im Haus Antonius geht es ähnlich.

Aus diesem Grund gelangt die Geldspende in Höhe von 270 Euro der Caritas der Pfarrgemeinde St. Martin im Haus Antonius an die Richtigen: „Gerade Weihnachten ist keine einfache Zeit, da ist die ein oder andere natürlich auch traurig, wenn Angehörige nicht mehr da sind und sie mit Geschenken überraschen können“, berichtet Teamleiterin Carolin Hanekamp, die nun mit ihren Kolleginnen und Kollegen auch für die Menschen ohne Angehörige Geschenke einkaufen kann.

Als Vertreterin der Caritas St. Martin überreichte Anni Schmitz diese Überraschung an die Wohngruppe der Stift Tilbeck GmbH. „Das ist heute schon wie Weihnachten!“, freut sich Hanekamp über diese tolle Geste der Caritas.