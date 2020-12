Drive-in für den Weihnachtsbaumkauf

Außergewöhnliche Zeiten fordern außergewöhnliche Ideen. Das Konzept „Drive in for Tannenbaum“ schwebte schon lange in der Umlaufbahn, Corona hat ihm nun die entsprechende Schubkraft verliehen.

„Die Idee dazu hatte meine Frau“, sagt Karl Schulze Welberg, der seit 30 Jahren an drei verschiedenen Plätzen im Kreis Coesfeld zwei Wochen vor dem Fest Weihnachtsbäume verkauft. Wobei es dem Laienschauspieler, der immer wieder in „De platte Trupp“ brilliert und deshalb auch den Titel „ Henry Vahl “ von Darup trägt, selbst selten an „uwiesen“ Einfällen mangelt. Dabei wird er nur zu gerne von einem gut gelaunten und hochmotivierten Team unterstützt, das ebenso mit entsprechendem Schalk ausgestattet ist.

Am dritten Advent (13. Dezember) präsentieren sich der Gartenbautechniker und seine Crew auf dem Edeka-Parkplatz – neben seinem regulären werktäglichen Verkaufsstand – mit einem „Drive in for Tannenbaum“. Heißt: Um einen erlesenen Nadelbaum für die Festtage zu ergattern, ist es nicht einmal nötig, das Auto zu verlassen. Der Kauf kann kontakt- und bargeldlos vonstatten gehen.

Aufgebaut wird ein Parcours – sozusagen ein „U“ – durch das die Kunden mit ihrem Pkw fahren können. Währenddessen können sie jeweils links etwa 60 der schönsten Nordmanntannen, Blau- und Rotfichten, die mit einer Nummer versehen sind, in Augenschein nehmen und ihre Auswahl treffen. Am Start werden die Teilnahmebedingungen erklärt, bei der Ausfahrt kann nach entsprechender Zahlung das gute Stück – eingenetzt – im Kofferraum verschwinden. „Oder wir liefern es mit unserer Ape gegen eine Spende für einen guten Zweck bis vor die Haustür“, lässt der Fachhändler wissen, der nicht nur mit Jörg Bunge einen Fahrer am Lenker hat, „der jede Abkürzung und jeden Schleichweg kennt“. Keine Frage: Der Besuch mit dem italienischen Dreirad, ausgestattet mit beleuchteten Weihnachtsbäumchen oben auf und entsprechender Musik, sorgt für gute Laune und erheitert Gemüter. Selbstverständlich ist diese „Drive-in-Aktion“ mit dem örtlichen Ordnungsamt abgestimmt, das „uns in unserem Vorhaben sehr gut unterstützt hat“, lobt er die Verwaltungsabteilung.

Zweifelsohne führt die dunkelgrüne Nordmanntanne in Deutschland mit 85 Prozent Anteil am Verkauf die Bestenliste der Weihnachtsbäume an. Sie glänzt mit einer hohen Lebensdauer und sticht nicht. Wobei die Blautanne, die eigentlich eine Fichte ist, den schönsten Duft verströmt. Und die Rotfichte? Besticht in ihrem günstigen Preis und eignet sich besser für die Außendekoration, da sie nicht so lange haltbar ist.

Da gilt ganz einfach: Augen auf beim Tannenkauf. Oder besser gesagt: „A Tännschen, please!“