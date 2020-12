„Schwarz ist keine Farbe, sonst wäre ja ein Schwarz-Weiß-Fernseher ein Farbfernseher.“ Julia Hecker , Sechstklässlerin des Rupert-Neudeck-Gymnasiums, musste selbst ein wenig schmunzeln beim Lesen dieser Zeilen aus dem Buch „Füchse lügen nicht“ von Ulrich Hub. Aus dem Schmunzeln wurde am Ende sogar ein freudiges Lachen unter der Maske, denn sie ist die diesjährige Siegerin des Vorlesewettbewerbs am Nottulner Gymnasium. Sie setzte sich gegen drei weitere Mitschüler und Mitschülerinnen aus den Klassen 6a und 6b durch und wird im Februar in Coesfeld am Regionalentscheid teilnehmen.

Lehrerin Katrin Hesemann begrüßte die sehr übersichtliche Runde aus vier Teilnehmern und drei Juroren. Wie bei so vielen Veranstaltungen machte die Pandemie auch hier einen Strich durch die Rechnung. Indes: „Der Wettbewerb hat zwar nicht den Eventcharakter wie sonst, aber darauf verzichten wollten wir nicht“, erzählte Hesemann. Es sei doch wichtig, den Vorlesewettbewerb durchzuführen, damit das Interesse an Büchern erhalten bleibe.

Am Interesse mangelte es den Teilnehmern Christopher Klein (6b), Julia Hecker (6b), Elif Uysal (6a) und Thore Klisch (6a) nicht. Sie hatten sich gut vorbereitet. „Ich hab zu Hause viel vorgelesen“, bestätigten Julia, Christopher und Elif. Und Thore berichtete: „Ich wusste nicht, ob wir mit oder ohne Maske lesen, also habe ich beides geübt.“

In dieser Woche traten die jeweiligen Klassensieger gegeneinander an. Jeder las – ohne Maske – einige Minuten aus einem selbst ausgesuchten Buch und später noch einen fremden Text vor der kritischen Jury, die aus Lehrerin Tina Eckerwiegert und Lehrer Daniel Rokamp sowie Schülerin Finia Ebler (Deutsch-Leistungskurs der Q2) bestand.

Die vier Kandidaten machten es der Jury wirklich nicht leicht. Alle vier lagen in der Punktewertung eng zusammen.

Am Ende ging der erste Platz an Julia Hecker. Platz zwei belegte Elif Uysal. Auch sie nahm ein Buchgeschenk in Empfang.