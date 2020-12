Infos für junge Familien

In der Gemeinde Nottuln sowie im gesamten Kreis Coesfeld gibt es ein dichtes Netz von Beratungsangeboten für Familien mit Kindern. Gebündelt liegen diese und viele weitere Informationen im Elternbegleitbuch des Kreises vor. Das Buch gibt Tipps zur Elternzeit, zur Beantragung des Kindergeldes oder berät zum Thema Krankenkasse. Auch sind im Elternbegleitbuch hilfreiche Checklisten und wichtige Telefonnummern hinterlegt. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Besonders interessieren dürfte die Eltern, was es im Stiftsdorf und seinen Ortsteilen mit ihrem Kind zu erleben gibt und wo neue Kontakte geknüpft werden können. Dazu bestückt die Gemeinde Nottuln die Begleitbücher individuell mit Angeboten aus Nottuln und Umgebung.

Das aktuelle Angebot des Katholischen Bildungswerkes sowie die Angebote zum „Café la mama“ oder für Spielgruppen in der FBS Coesfeld und Dülmen sind ebenfalls beigefügt. „Die Eltern sollten sich am besten bei den jeweiligen Veranstaltern informieren, ob und wie diese Angebote während der Corona-Pandemie stattfinden”, erklärt Carola König , Ehrenamtskoordinatorin der Gemeinde Nottuln.

Das Buch soll Eltern dabei helfen, dass sie die erste Zeit im Leben mit ihrem Baby gut informiert bewältigen und „einen guten Weg durch den manchmal undurchdringlich erscheinenden Behörden-Dschungel finden“, sagt König.

Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Nottuln dazu einen ergänzenden Besuchsdienst eingerichtet, der jungen Familien das Elternbegleitbuch gerne auch zu Hause vorbeibringt. Neben der Möglichkeit, sich das Buch, das zudem mit einem Gutschein und einem kleinen Geschenk für den neuen Erdenbürger ausgestattet ist, bei der Gemeindeverwaltung abzuholen oder es sich per Post zuschicken zu lassen, ist der Besuchsdienst die nunmehr dritte Möglichkeit, das Buch zu bekommen. Alternativ kann das Buch auch in teilnehmenden Kindergärten wie dem Bonifatius-Kindergarten in Schapdetten abgeholt werden.

Sechs Frauen sind 2019 ehrenamtlich gestartet, um die jungen Familien nach vorheriger Absprache zu besuchen, ihnen das Buch zu überreichen und dabei mit ihnen über Themen rund um das Leben mit einem kleinen Kind ins Gespräch zu kommen. Wegen der Corona-Pandemie seien solche Besuche im Augenblick indes nicht möglich, so die Ehrenamtskoordinatorin.

Die sechs Frauen des Besuchsdienstes waren sehr angetan von ihrer Aufgabe, berichtet die Gemeindeverwaltung. Sie seien stets auf interessierte Familien getroffen, die sich sehr über das reichhaltig bestückte Elternbegleitbuch gefreut haben. So manche Hilfestellung konnte der Besuchsdienst oft schon im direkten Gespräch klären.

Brigitte Lenfers vom Besuchsdienst der Gemeinde Nottuln erinnerte sich dabei an eine Familie, die nach Aktivitäten mit ihrem Kind in einer Gruppe suchte. Sie knüpfte daran eine einzige Bedingung: „Alles außer Basteln!” Jetzt sind Nachwuchs und Eltern zufrieden beim Eltern-Kind-Turnen des KBW unterwegs.