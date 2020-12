Ob im Sport, in der Kultur oder im sozialen Bereich – ohne die Menschen, die ein Ehrenamt ausüben, wäre das gesellschaftliche Leben um einiges ärmer. Mit dem Ehrenamtspreis der Sparkasse Westmünsterland und dem Nottulner Heimat-Preis wurde das herausragende ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde am Freitag gleich zwei Mal gewürdigt.

„Integration und Begegnung ist das, was Ihre Arbeit verbindet. Sie bringen Menschen zueinander“, leitete Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes die Preisverleihungen ein, die wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen beide im Rahmen einer Videokonferenz im Rathaus stattfanden.

Menschen öffentlich zu würdigen, die sich im besonderen Maße für andere einsetzen, sei besonders in diesem Jahr essenziell, betonte Bettina Kerkhoff , Filialdirektorin der Sparkasse Westmünsterland in Nottuln. Deswegen habe man das Preisgeld in 2020 einmalig verdoppelt. 3000 Euro stellte die Sparkasse Westmünsterland insgesamt zur Verfügung, um besonders engagierte Menschen und Vereinigungen auszuzeichnen.

Mit der Auslobung des Ehrenamtspreises werden schon seit mehreren Jahren Projekte hervorgehoben, die der Gesellschaft zugute kommen. Der erste Platz des Ehrenamtspreises ging in diesem Jahr an den Kinder- und Jugendchor St. Martinus Nottuln, den die Jury mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro für sein breites Angebot an musikalischer Bildung von Kindern und Jugendlichen lobte. Weitere Preisträger waren die Karnevalsgesellschaft Nottuln, die Mühlenfreunde im Heimatverein Nottuln, das Komitee für Städtepartnerschaft, Fachbereich Polen, Chodziez, und Raimund Materna für sein nachbarschaftliches Engagement.

Die Sparkasse Westmünsterland hatte den Ehrenamtspreis in diesem Jahr einmalig höher dotiert. Auch diese Verleihung übernahmen Bürgermeister Thönnes und Ehrenamtskoordinatorin König. Foto: Gemeinde Nottuln

„Besonders die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig das Ehrenamt für uns und das gesellschaftliche Miteinander ist. Das wollen wir ins Bewusstsein rücken und anerkennen – nicht nur heute“, so der Bürgermeister in der anschließenden Verleihung des Nottulner Heimat-Preises, der in diesem Jahr erstmalig vergeben wurde und unter dem Leitgedanken „Wir verbinden Menschen in unserer Heimat“ vom Land NRW gefördert wurde.

Insgesamt sechs Vereine, Gruppen und Einzelpersonen wurden mit dem insgesamt mit 5000 Euro dotierten Heimat-Preis 2020 für ihren außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatz gewürdigt. „Ich freue mich sehr, dass die Gelegenheit geboten wird, ehrenamtliches Engagement hervorzuheben – wenn auch in diesem Jahr etwas anders, als wir es uns gewünscht hätten“, sagte Carola König, Ehrenamtskoordinatorin der Gemeinde Nottuln, die am Freitag die beiden digitalen Preisverleihungen moderierte.

Mit dem ersten Platz des Heimat-Preises und dem damit verbundenen Preisgeld in Höhe von 1500 Euro wurden die Mühlenfreunde im Heimatverein Nottuln gewürdigt, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Wasserrad der Mühle Zumbülte zu erneuern. Ihr Einsatz für die Mühle wurde in diesem Jahr somit gleich zweifach ausgezeichnet. Weitere Preisträger des Heimat-Preises 2020 sind die Blasmusikvereinigung Nottuln, die Zeitbörse Nottuln, der Verein Kunst & Kultur Nottuln, das Projekt „Keinheimatfilm“ und die Friedensinitiative Nottuln.