„Der Unterricht findet bis einschließlich Freitag, den 18. Dezember, statt.“ Das, was Marion Roperz, Konrektorin der Astrid-Lindgren-Schule, in ihrer Schulmail an die Eltern formuliert hat, gilt für alle Grundschulen in Nordrhein-Westfalen. Entsprechend der vom Schulministerium festgelegten Regelung bleiben auch die vier Grundschulen in der Gemeinde Nottuln geöffnet.