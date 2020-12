Das Regionalmanagement der LEADER-Region Baumberge zieht eine positive Bilanz des in diesem Jahr erstmals durchgeführten Kleinprojekte-Programms. Alle 23 Projekte seien erfolgreich abgeschlossen worden, teilte das Regionalmanagement am Dienstag mit. Unter anderem gibt es jetzt in Nottuln im Stevertal am Auslauf der Mühle Schulze Westerath eine naturnahe Kneipp-Wassertretanlage. „Es war unglaublich bemerkenswert, mit welch großem Engagement die Bürgerinnen und Bürger an den Projekten gearbeitet und so einen hohen Mehrwert für ihre Heimat geschaffen haben“, erklärte Koordinatorin Linn Westermann vom Regionalmanagement der LEADER-Region Baumberge rückblickend.