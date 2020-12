Auch in der Gemeinde Nottuln erlebten die Friseurgeschäfte am Montag und Dienstag einen so noch nie erlebten Ansturm. Kurz bevor am Mittwoch (16. Dezember) der Lockdown beginnt, von dem die Dienstleister betroffen sind, versuchten viele Bürgerinnen und Bürger noch einen Haarschneide-Termin zu ergattern. Zum Beispiel auch bei „Frisör Hardt“ am Kastanienplatz.