In den vergangenen Jahren haben die Nottulner Pfadfinderinnen und Pfadfinder am dritten Advent das Friedenslicht, das seit 1986 jedes Jahr in Bethlehem entzündet und von dort in die Welt getragen wird, im Dom in Münster abgeholt und dort mit Tausenden gemeinsam den Aussendungsgottesdienst gefeiert. Aber in diesem Jahr ist so manches anders.

So fand am dritten Advent erstmalig im kleinen Kreis von circa 30 Personen eine Aussendungsfeier in der Heilig-Kreuz-Kirche in Dülmen statt. An dieser vom DPSG-Bezirk Coesfeld gestalteten Feier nahmen auch die Nottulner Pfadfinderinnen Katrin Sudmann und Frauke Schiewerling teil, die das Friedenslicht in die Gemeinde Nottuln mitbrachten.

Am Donnerstag ist es nun auch im Rathaus der Gemeinde Nottuln angekommen. „Besonders in der Corona-Pandemie ist das Friedenslicht nicht nur ein Symbol des Friedens, sondern auch der Hoffnung und des Zusammenhaltes in dieser für alle schwierigen Zeit“, dankte Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes der Stammesvorsitzenden Franziska Daams, die das Licht überreichte. Während der Bürozeiten ist es im Fenster des Rathauses, das aufgrund der Schutzmaßnahmen derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen ist, zu sehen.

Auch in einige soziale Einrichtungen werden die Pfadfinder das Friedenslicht tragen. Außerdem wird es an Heiligabend in die vier katholischen Kirchen der Gemeinde St. Martin gebracht, wo es ab dem 25. Dezember mit selbst mitgebrachten Laternen oder Kerzen abgeholt werden kann. In der evangelischen Friedens-Kirchengemeinde steht das Licht am 24. Dezember zwischen 15 und 19 Uhr im Friedenshaus in Appelhülsen und in der Kirche „Unter dem Kreuz“ in Nottuln zur Abholung bereit.