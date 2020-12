Große Freude herrschte jetzt bei den Verantwortlichen der Büchereien der Pfarrgemeinde St. Martin: Nach der erfolgreichen „Nikolaus-Aktion 2019“ hat sich auch in diesem Jahr ein großer Überschuss aus dem Verkauf der Schokoladennikoläuse ergeben, der jeweils zur Hälfte an Schwester Raphaela Händler und an die vier öffentlichen katholischen Büchereien der Pfarrgemeinde weitergegeben werden kann, berichtet Organisatorin Monika Hülsbömer .

Schwester Raphaela Händler, die traditionell Unterstützung bekommt, wird den Anteil von 650 Euro sicherlich sehr gut für ihre sehr wichtige Arbeit mit den Menschen in Tansania einsetzen können.

Die vier Büchereien in Appelhülsen, Darup, Nottuln und Schapdetten bekommen je 162,50 Euro. Obwohl sie ja momentan geschlossen sind, sollen davon aber weitere Medien, wie Bücher, Hörbücher und auch Kinderbücher, Spiele usw. angeschafft werden, die dann recht bald ausgeliehen werden können.

„Ein großer Dank gilt allen, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben. Ohne die vielen Helfer wäre es nicht möglich gewesen, insgesamt 1152 Nikoläuse zu verkaufen“, zieht Monika Hülsbömer eine positive Bilanz. Leider hätten nicht alle einen Nikolaus bekommen, denn für Corona-Zeiten seien die 1152 Exemplare wohl zu wenig gewesen.

Monika Hülsbömer ist zuversichtlich, dass die Gemeindemitglieder auch im nächsten Jahr das Anliegen einer „weihnachtsmannfreien Zone“ unterstützen und den „echten Schokoladennikolaus“ mit Mitra, Bischofsstab und Evangelium erwerben werden.