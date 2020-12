„Gott wird Mensch – in Nottuln! Damit wir menschlich miteinander umgehen.“ So lautet das Motto für die Nottulner Krippe. Sie ist Weihnachten ein starkes Symbol für alle Gläubigen. Und egal, welche Einschränkungen die Pandemie in diesem Jahr den Menschen in der Gemeinde Nottuln auch auferlegt hat, eines wird so sein, wie immer: Die Weihnachtskrippe in der Pfarrkirche St.