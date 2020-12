Der Heimatverein und der Werbering in Appelhülsen haben sich dieses Jahr wieder um die Weihnachtsbeleuchtung im Dorf gekümmert. Wie auf der Münsterstraße zu sehen ist, sind wieder mehr beleuchtete Sterne im Einsatz. Jetzt kurz vor dem Weihnachtsfest konnte auch an das Restaurant Klingel‘s Esszimmer ein neu überholter Stern übergeben werden, berichtet der Werbering. Ein großer Dank geht an Josef Holthaus, der die Sterne im Auftrag vom Werbering restaurierte und erneuerte. Ebenso sorgte er – zusammen mit seinem Team vom Heimatverein – für die neue Lichterkette in der riesigen Tanne neben der Kirche. Besonders freute sich der Heimatverein über die großzügige Spende von der Sparkasse, mit der die Materialkosten der Lichterkette gedeckt sowie weitere Sterne zum Leuchten gebracht werden konnten.