Nach Weihnachten sagt „Laufend Fit“, der Lauftreff des SV Arminia Appelhülsen, den Kalorien den Kampf an. „Wir möchten alle Appelhülsener zu einem ganz besonderen Lauf einladen“, erklären die beiden Lauftrainer Tobias Helms und Manfred Feldmann . Der eingängige Name ihres Events: „Weihnachtsbauchvernichtungslauf“.

Nach den vielen Leckereien an den drei Feiertagen, erklärt Feldmann, würde ein wenig Bewegung an der frischen Luft sicherlich gut tun. Und so ganz nebenbei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch noch etwas gewinnen.

Die Idee von „Laufend Fit“ ist, dass die Teilnehmer ab dem kommenden Sonntag (27. Dezember) bis zum 31. Dezember (Donnerstag) sich sportlich betätigen sollen. „Laufen, Walken oder Gehen – das alles ist erlaubt. In diesen Tagen sollen sich die Teilnehmer so viel und so oft sie wollen durch die schöne Gegend rund um Appelhülsen oder da, wo sie sich zu diesem Zeitpunkt aufhalten, draußen betätigen“, erläutert Feldmann. Anschließend müssen die Ergebnisse (Strecke, Zeit, Disziplin) per Mail oder WhatsApp an die beiden Lauftrainer, gerne mit einem Foto beziehungsweise Nachweis der Aktivität, gesendet werden. „Als Belohnung erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde über seine persönliche Leistung. Die Bewegungszeit ist hierbei nicht relevant, denn es geht nicht darum, Schnellster oder Ausdauerndster zu sein. Wichtig ist nur die Freude an der Bewegung an der frischen Luft“, sagt Helms.

Als zusätzlicher Anreiz werden unter allen Teilnehmern, die ihre Ergebnisse mit Nachweis einsenden, noch ein paar attraktive Preise verlost. Zu gewinnen gibt es unter anderem 50-Euro-Gutscheine für Fan-Artikel des SV Arminia Appelhülsen oder für einen Einkauf bei Zweirad Hanning in Nottuln.

Voraussetzung ist allerdings, dass der Teilnehmer seinen Wohnsitz in Appelhülsen hat oder Mitglied des SV Arminia Appelhülsen bzw. Teilnehmer des Lauftreffs „Laufend Fit“ ist. Die Bewegung muss unter Beachtung der geltenden Coronaschutzverordnung auf frei wählbaren Strecken erfolgen. Die Aktivität muss mit einem Aktivitätstracker, einer Laufuhr oder per Smartphone-App mittels GPS aufgezeichnet werden und per Mail an SVA.Lauf@web.de oder per WhatsApp an die 01 63-8 58 79 11 spätestens bis zum 31. Dezember um 20 Uhr gesendet werden.