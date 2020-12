„Dennoch eine heilige Nacht“

Es leuchteten nur die elektrischen Kerzen der beiden großen Weihnachtsbäume rechts und links des Altars und auf die Krippe fiel sanftes, warmes Licht. Von den Besucherinnen und Besuchern, die am Heiligabend in die St.-Martinus-Kirche gekommen waren, war kein Räuspern oder Füßescharren zu hören. Sie saßen auch nicht dicht an dicht, wie üblich zu den Christmetten, sondern in kleinsten Gruppen, zu zweit oder gar allein, mit großen Abständen zu den anderen, alle mit einem Mund-Nasenschutz vor dem Gesicht. Jede zweite Reihe war mit einem Seil abgesperrt. Distanz.

Mucksmäuschenstill war es, als Pfarrdechant Norbert Caßens sich ins Halbdunkel vor die Krippe stellte und auf das zurückschaute, was im Jahr 2020 nach Christi Geburt geschehen war. Als sich „ein Virus namens Corona bis in den hintersten Winkel der Welt ausbreitete“. Als Buschbrände in Australien und Kalifornien wüteten. Als Ostafrika, Pakistan und Indien von Heuschreckenplagen überrannt wurden. Oder als in Beirut der Hafen explodierte oder das Ende einer surrealen Präsidentschaft in den USA vollzogen war. „Es begab sich auf einem Kontinent, an dem es zwischen den Staaten wieder geschlossene Grenzen zur Eindämmung der Pandemie gab“, erinnerte Caßens unter anderem. Er rief die Hamsterkäufe, aber auch die Bilder von Bergamo mit den langsam rollenden Militärlastwagen mit den Särgen der Coronatoten in Erinnerung.

Christmette in St. Martinus Nottuln

Abstand halten – manche Bankreihen waren gesperrt. Foto: Iris Bergmann

Pfarrdechant Norbert Caßens bei seinem Jahresrückblick. Foto: Iris Bergmann

Von der Orgelbühne sangen vier Sängerinnen und Sänger. Foto: Iris Bergmann

Christmette Heiligabend 2020 in St. Martinus Nottuln. Foto: Iris Bergmann

Pfarrdechant Norbert Caßens predigt. Foto: Iris Bergmann

Ein Blick auf die Weihnachtskrippe in St. Martinus Nottuln. Foto: Iris Bergmann

Das Jesuskind liegt in der Krippe. Foto: Iris Bergmann

Auch für die kleine Gemeinde Nottuln war es ein besonderes Jahr. Es geschah in einer Gemeinde, so der Dechant, dass der Kreisparteitag der AfD mit einem Fest für Frieden und Toleranz gestört werden konnte und dass sich fast 600 Helfer zusammenfanden, um während der Pandemie Menschen, die sich in Quarantäne befinden, zu unterstützen. Aber all das stets auf Distanz. Letzteres war auch während der Christmette so. Distanz. „Seit fast einem Jahr haben wir das eingeübt, gelernt das ‚Social Distancing‘“, so Dechant Caßens in seiner Predigt. „Wir haben es eingeübt, und wie weh hat es oft getan. Da haben Jugendliche Angst vor Nähe, weil sie ihre Großeltern schützen und nicht infizieren möchten.“

Dennoch habe es auch viel Nähe gegeben, fügte Caßens hinzu. Anrufe, App-Nachrichten, Nachbarschaftshilfe. Viele Familien hätten im Lockdown mit Homeoffice und Homeschooling oder gar Quarantäne in oft quälender Nähe oder ohne die Möglichkeit des Rückzuges verbringen müssen. „Andere erlebten Einzelquarantäne: Einsamkeit, Sehnen, Hoffen auf Lebenszeichen in der Nähe, tiefe Dankbarkeit für die Unterstützung, das Glas Marmelade vor der Haustür“, beschrieb Caßens.

„Leider dürfen wir in diesem Jahr in unseren Kirchen nicht singen. Eine wahrhaft stille Nacht, wie wir sie vielleicht noch nie erlebt haben. Aber dennoch eine heilige Nacht“, bekräftigt der Dechant am Ende.

Der feierliche Gesang der Gemeinde fehlte in diesem Jahr in der Tat. Dennoch hatten sich vier Sängerinnen und Sänger oben auf der Orgelbühne eingefunden und erfreuten mit einigen weihnachtlichen Liedern, begleitet zu den Klängen der Orgel. Gesang auf Distanz.

Das Jesuskind, das sonst von einem Kommunionkind in die Krippe gelegt wurde, lag bereits bei Beginn der Messe darin. Alles ist anders im Jahr 2020. Alles auf Distanz. Und dennoch: „Ich fand es festlich und schön“, freute sich Dechant Norbert Caßens am Ende. Das Singen habe er vermisst. Aber den ganzen Nachmittag über habe er etlichen Familien, die mit den Kindern die Krippe besucht hatten, den Segen spenden können. So wie er auch am Ende der Christmette den Besucherinnen und Besuchern den Segen mitgab. Und damit auch ein Stück Nähe. „Halten Sie Abstand, wenn Sie gehen, aber nehmen Sie die Nähe mit“, gab Caßens mit auf den Weg.

Leise und geordnet verließen die Besucherinnen und Besucher am Heiligabend die St.-Martinus-Kirche. Und der eine oder andere schaute noch kurz zur Krippe, in der das Jesuskind lag. Ganz nah bei Maria und Josef.