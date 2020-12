Den Frauen des Kreativen Bastelkreises Nottuln ist es trotz coronabedingter Einschränkungen auch in diesem Jahr gelungen, den Verein für Gemeinsamen Unterricht an der St.-Martinus-Grundschule in seiner Arbeit zu unterstützen. Weil aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen der Martinimarkt abgesagt worden war und damit auch der Verkauf der Bastelartikel weggefallen war und weil es zunehmend schwieriger wurde, die Basteltreffen durchzuführen, hat der Kreative Bastelkreis die bereits fertigen Dekoartikel der St.-Martinus-Schule und dem Verein für einen eigenständigen Verkauf überlassen. An vier Donnerstagen im November und Dezember konnten an einem vorweihnachtlichen Verkaufsstand auf dem Wochenmarkt die selbst gebastelten Dekoartikel der Bastelfrauen erstanden werden. So kam ein hübscher Erlös für die Vereinsarbeit zusammen. Wie bekannt, trägt der Verein für Gemeinsamen Unterricht dazu bei, dass Integrationskräfte an der St.-Martinus-Grundschule Kinder mit Förderbedarf unterstützen können. Dem Kreativen Bastelkreis gelang es, auch eigene Einnahmen zu erzielen, sodass zusätzlich noch eine Spende in Höhe von 1000 Euro dem Verein überwiesen werden konnte. Der Verein für Gemeinsamen Unterricht wie auch das Lehrerkollegium der St.-Martinus-Schule danken dem Kreativen Bastelkreis für diese „fantastische Unterstützung“.