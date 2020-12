Rückblick auf 2020

Natürlich war auch in der Gemeinde Nottuln die Corona-Krise das beherrschende Thema des zu Ende gehenden Jahres. Doch nicht nur das bewegte die Bürgerinnen und Bürger in der Baumbergegemeinde.

In unserem Jahresrückblick in Bildern werden noch einmal einige besondere Ereignisse in Erinnerung gerufen. So vor allem auch die Bürgermeisterwahl, die mit einem sensationellen Sieg für Dr. Dietmar Thönnes endete. Oder die Einweihung der Dreifachsporthalle, die nach viereinhalbjähriger Planungs- und Bauzeit endlich fertiggestellt worden ist. Oder das Fest der Demokratie mit der die Nottulnerinnen und Nottulner ein starkes Zeichen gesetzt haben.