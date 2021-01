„Vor einiger Zeit kursierten in Schapdetten sogar Gerüchte, dass wir die Kirche schließen würden. Wir haben aber zuletzt rund 70 000 Euro in St. Bonifatius investiert. Finde also den Fehler!“ Pfarrdechant Norbert Caßens kann nichts gegen Gerüchte unternehmen, die in die Welt gesetzt werden.