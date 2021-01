Die Liebfrauenschule Nottuln hat vor dem Hintergrund der Corona-Situation ein umfassendes Angebot für die Anmeldung zum kommenden Schuljahr online gestellt. Über einen Link auf der Startseite der Schule (www.liebfrauenschule-nottuln.de) gelangen Schülerinnen, Schüler und Eltern der Klasse 4 auf eine Website mit allen Informationen und Links.

Besonders herzlich lädt die Schule zur Live-online-Präsentation am morgigen Donnerstag (7. Januar) um 19.30 Uhr ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Schulleiter Heinrich Willenborg und Abteilungsleiterin Maike Stahl werden in einer Videokonferenz das Programm der Schule vorstellen und online Fragen beantworten. Zu der Veranstaltung gelangen die Interessierten einfach über einen Klick auf der Schulhomepage. Dort sind auch alle weiteren Erklärungen hinterlegt.

Bereits seit Montag ist auch das Anmeldesystem für die Anmeldewoche vom 1. bis 5. Februar auf der Website der Schule zu erreichen. Dort können schon jetzt mit wenigen Klicks Termine für die Anmeldung gebucht werden.

Die Schule freut sich darauf, auf neuen Wegen möglichst viele Interessierte zu erreichen, alle notwendigen Informationen weiterzugeben und Fragen zu beantworten. Für diejenigen, die lieber die traditionellen Kommunikationswege nutzen wollen, gibt es auch die Möglichkeit zur telefonischen Beratung am 13. Januar (Mittwoch) zwischen 14 und 16 Uhr.