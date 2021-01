Durch den Ausfall des Martinimarktes war es den Nottulner Pfadfindern nicht möglich, ihre selbst hergestellten Printen direkt zu verkaufen. Damit drohte eine wichtige Einnahmequelle wegzubrechen. Aber die Pfadfinder wussten sich zu helfen: Die Printen wurden zwar wie immer in der Backstube des „Cafés am Stiftsplatz“ hergestellt, diesmal dann aber auch direkt dort verkauft. Gleichzeitig hatten die Käufer die Möglichkeit, sich an zwei Adventswochenenden Printen von den Pfadfindern ins Haus bringen zu lassen.

Das gab es noch nie, war aber äußerst erfolgreich. Offenbar wissen die Nottulner die Printen der Pfadfinder sehr zu schätzen. Sie reagierten sehr positiv auf die Ankündigung der Aktion in unserer Zeitung, wie Café-Inhaber Holger Klein bestätigte. „Mit einer so großen Nachfrage hatten wir nicht gerechnet“, berichtete Markus Schürkötter von den Pfadfindern, „bereits in der zweiten Adventswoche mussten wir erneut produzieren.“ Insgesamt wurden mehr als 200 Printen verkauft. 40 Haushalte haben ihre Printen direkt von den Pfadfindern an der Haustür entgegengenommen. Schürkötter freut sich: „Da ist eine stolze Summe zusammengekommen. Die Einnahmen waren höher als beim letzten Martinimarkt. Wir sind mit dieser ‚Ersatzaktion‘ mehr als zufrieden.“

Das eingenommene Geld wird für die Instandhaltung des Pfadfinderheimes am Vogelbusch und für die Feier zum 40-jährigen Bestehen des Nottulner Pfadfinderstammes eingesetzt.