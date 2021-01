Heiraten in Corona-Zeiten? Da ist so mancher freudig entwickelte Plan ins Wasser gefallen. Beim Standesamt in Nottuln allerdings sind die Standesbeamtinnen trotzdem zufrieden. „Wir haben trotz Corona doch noch über 100 Paare glücklich verheiraten können“, freuen sich Kati Zurhausen und Maria Barth. Insgesamt waren es im vergangenen Jahr 109 Paare, die sich das Ja-Wort vor dem Standesamt gaben.