Es war bitterkalt, als sich am Montagnachmittag eine größere Menschenmenge am Pastorskamp in Appelhülsen versammelte. Es handelte sich dabei allerdings nicht um eine unangemeldete Demonstration, sondern um eine Gruppe diverser Fachleute. Sie gaben den Startschuss für die Neugestaltung des Straßenzuges mit seinen angeschlossenen Nebenstraßen.