Bekannt für die guten Torten

Es gibt Orte, die sind mit guten Erinnerungen verbunden und holen bei denjenigen, die sie kennen, schnell schöne Bilder und Geschichten hervor. Das „Café Pennekamp“ an der Hagenstraße, in dem bis Mitte der 80er-Jahre die Gäste verwöhnt wurden, gehört zweifelsohne dazu.

Hier genossen Hochamt-Schwänzer heißen Kakao und Torten, Kuchen und Gebäck von Konditorenhand oder das Damenkränzchen den legendären „Taubenschiss“ – ein Eierlikörchen mit einem Klacks Preiselbeeren. Konditormeister Heinz Wissing baute das Café Ende der 50er-Jahre zusammen mit seiner Frau Elfriede (geb. Pennekamp) im Design dieser Ära um – mit bunten bleiverglasten Fenstern und großzügiger Blumenbank sowie Tütenlampen über Nierentischen. Ein Fachmagazin titelte damals. „Auch auf dem Lande baut man heute moderne und behagliche Cafés.“ Bürgermeister Franz Ballhorn soll zur Einweihung gesagt haben: „Jetzt erwacht Nottuln aus dem Dornröschenschlaf!“

Bereits in den 20er-Jahren betrieb Bernhard Pennekamp den Familienbetrieb. „Es dampfte und zischte ordentlich, wenn der Steinofen mit der Bäckerfahne ausgewischt wurde. Zuvor war er mit Holz aufgeheizt worden. Es duftete immer herrlich nach frisch gebackenem Brot und Kuchen“, erinnert sich eine Nottulner Zeitzeugin, die Mitte der 40er-Jahre dort den Beruf der Verkäuferin erlernte. Zu dieser Zeit waren in dem Betrieb fünf Mitarbeiter tätig. Es herrschte ein freundlicher Ton und „ein gutes Betriebsklima. Und ich habe dort viel gelernt. Wenn ich heute über den Friedhof gehe, schaue ich immer am Grab vorbei“, erinnert sich die heute 91-Jährige, die der Autorin Ulla Wolanewitz für das Buch „Muckefuck & Möppkenbraut“ ein Interview und damit einen Einblick in ihr Leben in den 50ern gab.

40 Reichsmark verdiente sie zu Beginn ihrer Ausbildung. Später waren es 60 Reichsmark, aber „Mutter Pennekamp war sehr großzügig und legte zwischendurch immer mal eine Mark drauf“, so die Zeitzeugin. Die Nachkriegsjahre, das war auch die Zeit, in der aus der Not heraus Maismehl zum Einsatz kam, das „mit Feinmehl vermischt, verbacken wurde und trotzdem keinen guten Geschmack hatte“. Anders als das beliebte Pumpernickel, ein Sauerteig mit Roggenschrot, das abends in den Ofen kam, weil es lange backen musste.

Donnerstags kamen die Kunden mit ihrem eigenen Mehl, um sich bei „Penne“ ihr eigenes Brot für 25 Pfennige abbacken zu lassen. Das nannte sich „Lohnbäckerei“. Konditormeister Heinz Wissing wurde geschätzt für seine Torten, besonders mit Marzipan kannte er sich gut aus, hatte er doch sein Handwerk in der münsterschen Konditorei Schucan erlernt.

Bis Ende der 70er-Jahre verlief zwischen der „Bäckerei & Conditorei Pennekamp“ und dem „Armelüehues“ nebenan die „Mondscheingasse“ – ein Pättken, das zum Hintereingang und Saal vom Gasthaus Denter führte. Nach beschwingten Ballnächten soll es hier so manches Mal im Mondenschein zu Liebesgeflüster gekommen sein.

Und dann gab es noch „Tante Tulla“, die immer viel Spaß an den kleinen Kunden hatte. Mit richtigem Namen hieß sie Gertrude Engel. Sie war als Ostvertriebene nach Nottuln gekommen und arbeitete ab 1950 als Verkäuferin bei „Penne“. Als sie mit 36 Jahren hier ihre Arbeit aufnahm, ahnte sie wohl nicht, dass diese Adresse ihre neue Heimat werden würde. Ihr Beschäftigungsverhältnis – mit Familienanschluss – endete mit ihrem Tod 1977.

Enkelin Hildegard Wissing und Urenkelin Antje Vietor-Backenecker führten ab 2007 für einige Jahre an der Kieler Förde ein Café unter dem Namen ihres (Ur-)Großvaters, das „Pennekamp“. Ein Jahr nach der Eröffnung wurden dort Szenen zu einem Kieler Tatort gedreht. Es heißt, die Schauspieler hätten bei den Dreharbeiten Bekanntschaft mit der Spezialität des Hauses gemacht – dem Longdrink „Pennekamp in love“.