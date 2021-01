„Entscheidend ist, dass wir den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen halten. Wir tauchen nicht ab, sondern sind weiter da und unterstützen, wo es notwendig ist.“ Daniel Bertelsbeck vom pädagogischen Team des Vereins Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln, fasst zusammen, was in Zeiten des Lockdowns für die Jugendarbeit wichtig ist.