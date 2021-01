Um fast 300 Grundschulkinder kümmern sich normalerweise die Teams des Betreuungsvereins Pippi Langstrumpf . 110 Schülerinnen und Schüler sind für die Übermittagsbetreuung und/oder die Offene Ganztagsschule in Nottuln an der St.- Martinus-Grundschule, rund 95 an der Astrid-Lindgren-Schule und an die 80 in Appelhülsen an der St. Marienschule gemeldet.

„Zurzeit werden an allen drei Standorten jeweils etwa 20 Kinder betreut“, weiß Ingrid Stange . „Die Kinder haben sich an den Ablauf gewöhnt“, so die Geschäftsführerin des Betreuungsvereins. Nach einem ausgefeilten Hygienekonzept werden die Grundschüler aktuell getrennt nach Jahrgängen umsorgt. Während der Betreuung wird zur maximalen Sicherheit für die Eltern sogar dokumentiert, wann welches Kind wo gesessen hat.

„Die Kinder genießen es, dass wir auch Zeit haben, intensiv zu spielen. Die nötigen Hausaufgaben haben sie jetzt schon vormittags erledigt“, berichtet Ingrid Stange. Leider habe der Kreis Coesfeld festgelegt, dass von der Betreuung kein Mittagessen mehr ausgegeben werden darf, bedauert sie.

Positiv ist hingegen auch: „Wir haben keine Mitarbeitenden in Kurzarbeit.“ Der Betreuungsverein stehe im engen Austausch mit den Schulleitungen. Und so unterstützen die Teams unter anderem auch morgens die Lehrer. „Das funktioniert wunderbar!“

In der kommenden Woche stehen bereits die Anmeldetage für alle Grundschulkinder für die Übermittagsbetreuung und die Offene Ganztagsschule an. „Wir haben alle Eltern per Post benachrichtigt“, erinnert Ingrid Stange daran, dass vom 18. bis 21. Januar die Anmeldungen telefonisch erfolgen können. Die Eltern werden gebeten, dazu unter 0 25 02/90 14 23 oder per Mail unter info@pippi-langstrumpf-nottuln.de einen Termin zu vereinbaren. Die Termine werden zwischen 9 und 12 Uhr und zwischen 13 und 16 Uhr stattfinden.