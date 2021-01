Riesige Freude über die weiße Winterpracht

Es gibt ihn also doch noch – auch im Münsterland: Schnee.

Der erste Schneefall in diesem Winter hat am Sonntag Kinderherzen vor Freude schneller schlagen lassen. Auch kleine Hügel wurden genutzt, um ein paar Meter mit dem Schlitten zu fahren. Und viele Kinder bauten Schneemänner. So wie zum Beispiel Tamara, Lilia und Julian, die im Bereich der Kreithecke ein rekordverdächtiges Prachtexemplar bauten. Stolze 2,5 Meter misst der Schneemannriese. Damit er sich nicht so alleine fühlt, gab es noch einen kleineren Partner dazu. „Eduard und Little Jörg“ tauften die Kinder das vergängliche Duo. „Es hat den Kindern einen riesigen Spaß gemacht“, verriet WN-Leser Klemens Huber, der das fertige Ergebnis fotografierte.

Schnee in Nottuln 1/10 Detailansicht am Tor zur Gemeindeverwaltung. Foto: Ludger Warnke

Der erste richtige Schnee ist gefallen. Kinder wurden kreativ. Auf diesem Bild präsentieren die siebenjährige Zerin und der fünfjährige Cudi Abdi stolz ihren fantasievoll gestalteten Schneemann. Foto: Helmut Brandes

Die Nottulner St.-Martinus-Kirche im Winterkleid. Foto: Ludger Warnke

Vom Schnee bedeckt: die Statue von Johann Conrad Schlaun an der von-Aschebergschen Kurie im Nottulner Ortskern. Foto: Ludger Warnke

Tamara, Lilia und Julian bauten im Bereich der Kreithecke ein rekordverdächtiges Prachtexemplar von einem Schneemann. Stolze 2,5 Meter misst der Schneemannriese. Damit er sich nicht so alleine fühlt, gab es noch einen kleineren Partner dazu. "Eduard und Little Jörg" tauften die Kinder das vergängliche Duo. Foto: Klemens Huber

Bei Familie Brüninghoff in Nottuln bekam die Gartendekoration durch den Schneefall eine ganz besondere Note. "Auch weil die weiße Pracht nicht lange anhält, genießen wir die winterliche Umgebung jetzt um so mehr", erzählt WN-Leserin Renate Brüninghoff. Foto: Renate Brüninghoff

Eingeschneit präsentiert sich das Denkmal zur Erinnerung an den großen Baumeister Johann Conrad Schlaun im Nottulner Ortskern. Passend zur Corona-Pandemie trägt auch Schlaun eine Mund-Nase-Bedeckung. Foto: Ludger Warnke

Der erste Schnee in diesem Winter hat den historischen Nottulner Ortskern verzaubert. Foto: Ludger Warnke

In den Baumbergen erfreuten sich am Sonntag zahlreiche Spaziergänger aus dem Umland an der weißen Pracht. Und viele Bürgerinnen und Bürger zückten ihr Handy, machten Winterfotos und posteten diese dann zuhauf in den diversen digitalen Medien.

Ein beliebtes Fotomotiv war am Sonntag der historische Nottulner Ortskern mit den schneebedeckten Kuriengebäuden und der prächtigen St.-Martinus-Kirche. Vom Schnee war übrigens auch die mit einer Corona-Maske ausgestattete Statue des Baumeisters Johann Conrad Schlaun reichlich bedeckt.