Trotz der erschwerenden Umstände durch die Corona-Schutzmaßnahmen ist die vom Panama-Aktions-Team (PAT) und der Kolpingsfamilie am Wochenende in Appelhülsen durchgeführte Tannenbaumaktion ein großer Erfolg gewesen: „Es gab viele Bäume und eine hohe Spendenbereitschaft“, fassen die beiden Gruppen in einer gemeinsamen Bilanz das Ergebnis zusammen. Die Spendenbereitschaft der Appelhülsener war in diesem Jahr sogar deutlich größer als im Jahr zuvor.

Vier Gruppen von Panama-Aktions-Team und Kolpingsfamilie hatten sich am Samstag mit ihren Treckern und einem Transporter auf den Weg durch die Straßen Appelhülsens begeben und sammelten die von den Bewohnern an die Straße gelegten Tannenbäume ein. „Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns musste ein strenges Hygienekonzept eingehalten werden“, betont Jan Riegelmeyer (PAT). So mussten alle Helfer durchgehend einen Mund-Nase-Schutz tragen und jederzeit den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten.

Auch das Sammeln der Spenden gestaltete sich komplizierter als sonst: Um ein kontaktloses Spendensammeln zu ermöglichen, wurden die Spendendosen nach dem Klingeln vor den Haustüren abgestellt, damit der notwendige Abstand zu den Anwohnern eingehalten werden konnte. Vor jedem Haus desinfizierten die Helfer die Dosen, um einer eventuellen Infektion durch Oberflächen vorzubeugen. Helferin Lara Erdmann, die mit Spendendose und Desinfektionsmittel von Haus zu Haus ging, berichtet: „Das kontaktlose Spenden hat super funktioniert und die Einwohner waren sehr freundlich und haben sofort verstanden, was zu beachten ist. Die Appelhülsener waren trotz der Umstände froh, uns vom Panama-Aktions-Team zu sehen.“

Dies zeigt sich auch an der hohen Spendenbereitschaft. So wurde mit insgesamt 1899,03 Euro ein deutlich höherer Betrag als in den Jahren zuvor gesammelt. Dieses Geld kommt in diesem Jahr dem Ferienlager des Panama-Teams zugute, das aufgrund der Covid-19-Pandemie nur mit einer verringerten Teilnehmerzahl planen kann.

Lagerleiter Dominic Nawrath zeigt sich hoch erfreut: „Wir freuen uns riesig über die Spende! Das Geld hilft uns dabei, unsere Fixkosten zu decken und unser neues, aufwendiges Hygienekonzept umzusetzen, ohne dafür die Teilnehmerbeiträge der Kinder stark anheben zu müssen. Danke!“

Die gesammelten Bäume wurden anschließend zum Hof der Familie Lückmann gefahren. Die dort gehaltenen Damhirsche haben sich schon daran gemacht, das Grün von den Tannenbäumen zu fressen.

Das Organisationsteam um Jan Riegelmeyer, Lukas Offell und Steffen Reher war mit dem Verlauf der Aktion zufrieden und spricht allen Helfern und Spendern einen großen Dank aus. Auch Stefan Riegelmeyer, 1. Vorsitzender der Kolpingsfamilie Appelhülsen, resümiert: „Eine gelungene Aktion trotz fehlender Gemeinschaft. Kein gemeinsames Frühstück, nicht zusammen im Fahrzeug zum nächsten Sammelort fahren und auch kein gemeinsames Mittagessen zum Abschluss. Aber das gemeinsame Ziel erreicht: Alle Bäume eingesammelt und viele Spenden fürs Ferienlager erhalten.“