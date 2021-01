Wer geht nicht gerne zum Briefkasten und freut sich über persönliche Post? So auch die älteste Bewohnerin der Tilbecker Tagesstruktur in Nottuln: Jeden Tag geht sie zum Briefkasten und hofft, darin einen an sie adressierten Brief zu finden. Natürlich schreiben ihre Verwandten und ab und zu, wenn die Zeit es zulässt, auch die Mitarbeitenden der Tagesstruktur, damit sich der Weg zum Briefkasten lohnt. Kommt dann Post, ist die Freude riesig und die Rentnerin strahlt und erzählt von ihrem Glück.

So entstand die Idee von Yvonne Appels , Mitarbeiterin der Tilbecker Tagesstruktur in Nottuln. Über die Facebook-Seite der GmbH startete sie einen Aufruf bei den Nutzern, den Damen aus der Tagesstruktur einen Gruß zu schreiben. Gesagt, getan – und tatsächlich trudelten schon ein paar Tage später die ersten Briefe ein. Der Aufruf im Internet erreichte sage und schreibe 34 832 Menschen, berichtet die Stift Tilbeck GmbH in einer Pressemitteilung.

„Es gab so schön geschriebene Briefe, gemalte Bilder, gebastelte Dinge, selbst geschriebene Gedichte, Reime, Geschichten mitten aus dem Leben sowie auch Erzählungen aus der Corona-Zeit und über die damit verbundenen Schwierigkeiten, herzerwärmende und aufmunternde Worte von lieben Menschen, denen man im Leben noch nie begegnet ist und es wahrscheinlich niemals wird“, freut sich Appels über die rund 160 Briefe, die die Tagesstruktur in der Weihnachtszeit erreichten und auch heute noch erreichen.

Die Briefe kommen aus Niedersachsen, Ludwigshafen, Leipzig, Köln, Warburg und sogar aus Argentinien. „Viel Post kommt auch aus ‚unserer Ecke‘“, berichtet Yvonne Appels.

Und die Damen der Tagesstruktur? Die sind unglaublich stolz auf die vielen Briefe und Grüße und zeigen ihre Sammlung, die sie an eine Litfaßsäule geheftet haben. „Mir gefällt die Wichtelgeschichte am besten, die habe ich gerne gelesen“, berichtet Maria Wach und wird von einer anderen Klientin direkt aufgefordert, diese nochmal vorzulesen. „Es war auch ein Paket dabei, da waren ganz viele Süßigkeiten drin“, freut sich Karin Eder. Und dann hält sie eine Karte mit einem Pilz hoch, „denn mit so viel Post sind wir ja richtige Glückspilze!“

Dem gibt es wohl nichts mehr hinzuzufügen – und auch die Mitarbeitenden der Tagesstruktur sind begeistert und allen dankbar, die sich Zeit für einen Briefgruß genommen haben und immer noch nehmen.