In den vergangenen Wochen ist es am Wertstoffhof während der Öffnungszeiten zu langen Warteschlangen der Anlieferer gekommen. Der Grund dafür ist, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung schreibt, dass wegen der geltenden Corona-Vorschriften zur Wahrung der Abstände sich nur zehn Anlieferer gleichzeitig auf dem Wertstoffhof befinden dürfen.

Um dieses Problem zu entschärfen, wird ab dem kommenden Mittwoch (27. Januar) der Wertstoffhof mittwochs und freitags bereits um 13 Uhr (statt wie gewohnt erst um 15 Uhr) geöffnet. Damit erhöhen sich die Öffnungszeiten um vier Stunden pro Woche.

Die neuen Öffnungszeiten im Einzelnen: mittwochs von 13 bis 18 Uhr; freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr. Dieses Angebot wird zunächst bis Ende Februar aufrechterhalten.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, nur in wirklich notwendigen Fällen den Wertstoffhof aufzusuchen; alle nicht so wichtigen Anlieferungen sollten möglichst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Auf den Wertstoffhöfen gilt wie üblich die Pflicht der Abstandshaltung sowie das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung.

Wer sich unbedingt von seinen sperrigen Abfälle trennen muss, zum Beispiel aufgrund eines Wohnortwechsels oder einer Renovierung, und nicht selbst zum Wertstoffhof fahren möchte, kann sich auch zur kostenpflichtigen Abholung direkt an die Firma Remondis unter der Rufnummer 0 25 41/94 45 0 oder per Mail unter info.coesfeld@remondis.de wenden, teilt die Gemeindeverwaltung abschließend mit.