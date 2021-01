„Technologie der Zukunft“

Die Gemeinde Nottuln teilt mit, dass sie in der kommenden Woche ein großes Interview mit Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Wirtschaftsförderer Christian Driever zum Thema Glasfaserausbau in der Gemeinde auf ihre Homepage stellen wird. Auszüge sind in der folgenden Pressemitteilung vorab zu lesen:

Seit Anfang Januar wird die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser nun auch in Nottuln fortgesetzt, nachdem Appelhülsen, Darup und Schapdetten bereits die erforderliche Quote von 40 % erreicht haben. Gab es schon Rückmeldungen aus der Bürgerschaft zu Ihrem Bürgermeisterbrief?

Dr. Thönnes: Die gab es tatsächlich. Ich wurde per Brief, per Mail und auch persönlich angesprochen, zudem gab es Leserbriefe in der Zeitung.

Wie ist der Tenor dieser Rückmeldungen?

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes (vorne) und Wirtschaftsförderer Christian Driever nehmen Stellung zu den Fragen der Bürger. Foto: Frank Vogel

Dr. Thönnes: Viele Nottulnerinnen und Nottulner freuen sich, dass es nun doch mit der Nachfragebündelung weitergeht. Es gibt aber auch kritische Anmerkungen, warum ich zum Beispiel als Bürgermeister ein einzelnes Unternehmen unterstütze. Hierzu kann ich nur sagen, dass es für Nottuln derzeit die einzige Chance ist, ein einigermaßen flächendeckendes Glasfasernetz zu bekommen. Dies wurde der Gemeinde von der Deutschen Glasfaser angeboten und wurde anschließend durch einen Ratsbeschluss nach Abstimmung in den politischen Gremien angenommen.

Was beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger, die bei der Gemeinde zum Thema Glasfaserausbau nachfragen, noch?

Dr. Thönnes: Uns sind einige wiederkehrende Fragen aufgefallen, die mein Mitarbeiter Herr Driever häufig persönlich per Mail beantwortet, da er als Wirtschaftsförderer seit einigen Jahren gute Kontakte zu den Telekommunikationsunternehmen pflegt.

Christian Driever: Einige Rückmeldungen zeigen, dass die Nottulnerinnen und Nottulner mit der derzeitigen Bandbreite zufrieden sind und den Anbieter nicht wechseln wollen. Es wird dann gefragt, warum man nicht mit anderen in Nottuln tätigen Anbietern den Ausbau realisiert. Hierzu muss man sagen, dass andere große Anbieter derzeit nur Neubaugebiete mit Glasfaser versorgen, nicht aber bestehende Wohngebiete. Das wurde in vielen Gesprächen in den letzten zwei Jahren immer wieder deutlich. Die verfügbaren Bandbreiten mögen heute für viele Anwendungen noch ausreichen, die Technologie der Zukunft wird aber laut Experten die Glasfaser sein. Auch eine Kooperation zwischen der Deutschen Glasfaser und anderen Anbietern wird häufig von den Bürgerinnen und Bürgern angeregt, weil das an anderen Standorten schon so passiert ist. Solche Entscheidungen werden aber von den Unternehmen getroffen und wir können das nicht beeinflussen. Gleiches gilt etwas auch für die monatlichen Gebühren für den Anschluss.

Gibt es denn schon Rückmeldungen aus Schapdetten und Appelhülsen, wo teilweise bereits ausgebaut wird?

Dr. Thönnes: Ich werde von manchen Anwohnerinnen und Anwohnern darauf angesprochen, dass die Gehwege nach dem Einbau der Leitungen nicht ordentlich wieder hergestellt werden. Hier sind wir laufend im Kontakt mit dem Unternehmen, das uns mitgeteilt hat, dass die Baustellen spätestens nach Abschluss der gesamten Baumaßnahme wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. So etwas wird selbstverständlich von unseren Fachleuten aus der Verwaltung begleitet. An dieser Stelle möchte ich die Bitte des Unternehmens weitergeben, die abgesperrten Baustellenbereiche nicht zu betreten, um den Ablauf der Baumaßnahme nicht zu verzögern.

An wen können sich die Bürgerinnen und Bürger bei Fragen am besten wenden?

Dr. Thönnes: Wir im Rathaus versuchen natürlich, die Anfragen so gut es geht zu beantworten. Da es sich jedoch um das Angebot eines Privatunternehmens handelt, wendet man sich bei Fragen am besten an die Beratungsnummer der Deutschen Glasfaser unter der Rufnummer 0 28 61/ 8 13 34 20. Der Servicepunkt in der Hagenstraße muss wegen des aktuellen Lockdowns zurzeit natürlich geschlossen bleiben.