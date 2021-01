Landesförderung macht‘s möglich

Die Zäune um die einzelnen Spielfelder sind entfernt, große Bagger und Baumaschinen bestimmen die Szenerie auf der Platzanlage des Baumberger Tennis-Vereins (BTV) an der Rudolf-Harbig-Straße. In dieser Woche ist der Startschuss gefallen für eine Generalüberholung von fünf der insgesamt sechs vereinseigenen Tennisplätze. „Das ist eine große Sache für unseren Verein“, betont 1. Vorsitzender Dominik Mielert-Reiners im Beisein von Sportwart Tobias Weinowski und Jugendwartin Nicole Mühlenhoff im WN-Gespräch. Und greift zur Verdeutlichung zu einem Vergleich: Was für die DJK Grün-Weiß Nottuln die Kunstrasenprojekte gewesen seien, das sei nun für den BTV die Generalüberholung von gleich fünf Tennisplätzen.

Dass der BTV nach gut 17 Jahren – die letzte Generalüberholung einiger Plätze erfolgte 2003 – nun wieder mehrere Plätze quasi in einen Neuzustand versetzen kann, liegt an einer Landesförderung. Aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte“ wurde dem BTV ein Zuschuss von 46 000 Euro für die Platzsanierung bewilligt. Das hilft dem Verein wirklich sehr, dennoch, so betont Mielert-Reiners, müsse der BTV auch erhebliche Eigenmittel aufwenden. Die Landesförderung reiche für vier Plätze, die Generalüberholung des fünften Platzes finanziert der Verein.

Der 1978 gegründete BTV mit seinen heute rund 230 Mitgliedern aus allen Altersgruppen verfügt seit 1981 über eigene Plätze an der Rudolf-Harbig-Straße. Im Laufe der Jahre kamen weitere Plätze und das Vereinsheim hinzu, heute stehen den Sportlern insgesamt zehn Tennisplätze zur Verfügung: sechs vereinseigene und vier der Gemeinde, die vom BTV verwaltet werden.

Mit der Durchführung der Generalsanierung hat der Vorstand, zu dem auch Pressewart Jörn Stobbe gehört, das Altenberger Unternehmen Klaus Jaschke Zaun- und Tennisplatzbau beauftragt. „Wenn die Witterung mitspielt, werden wir ungefähr drei Wochen für die Arbeiten brauchen“, erläutert Inhaber Klaus Jaschke.

Pro Platz werden zunächst rund 60 Tonnen Ziegelmehl und Splitt abgetragen. Anschließend erfolgt der Neuaufbau des Untergrunds, wofür 50 Tonnen Lavastein-Gemisch auf dem Platz eingebaut werden. „Die Lavasteine können Wasser speichern und erleichtern die Versickerung“, erklärt Jaschke. Danach erhält jeder Platz 25 Tonnen neues Ziegelmehl. Hört sich viel an, ist es auch. Klaus Jaschke: „Eine Tonne Ziegelmehl ergibt einen Millimeter Deckenstärke.“ Zur Generalüberholung der Plätze gehören ferner neue Netzpfosten und neue Linien.

Bleibt die große Hoffnung von Vorstand und Mitgliedern, dass sich die Corona-Situation bald bessert und passend zum Frühjahr in eine neue Saison gestartet werden kann. Die generalüberholten Plätze geben der Spielfreude der heimischen Tennissportler sicherlich einen guten Schub.