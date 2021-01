Hoffnung auf einen sorgenfreieren Sommer

„Wir sind frohen Mutes, diesen Sommer endlich wieder die Insel entern zu dürfen, und starten deshalb am Donnerstag mit einer Infoveranstaltung in das Jahr 2021.“ Das Team der Ameland-Freizeit der Pfarrgemeinde St. Martin ist trotz der Corona-Krise hochmotiviert, hat im Hintergrund schon fleißig geplant „und freut sich auf den hoffentlich sorgenfreieren Sommer“, wie Lagerleiter Jann Schnier es formuliert.

Wie berichtet, soll die traditionsreiche Ferienfreizeit vom 3. bis zum 17. Juli stattfinden, diesmal mit nur 60 Kindern und unter besonderen Hygiene-Maßnahmen und -Regeln.

„Trotz der aktuellen Infektionslage, in der es sicherlich viele unterschiedliche Einschätzungen dazu gibt, wie wahrscheinlich die Durchführung einer Ferienfreizeit im kommenden Sommer ist, halten wir weiterhin an unserem Plan fest“, schreibt das Ameland-Team. Denn wenn man nicht plane, werde die Fahrt definitiv nicht stattfinden. So aber bleibe die Chance gewahrt, dass sie trotz der Pandemie-Situation stattfinden können wird. Drei verschiedene Szenarien hat das Team entwickelt, und der Verlauf der Pandemie in den nächsten Monaten werde darüber bestimmen, welches Szenario eintritt:

Szenario A: Falls die Infektionslage dies zulässt️, findet die Fahrt mit genau 60 Kindern unter besonderen Hygiene-Maßnahmen statt.

Szenario B: Falls die Infektionslage nur weniger als Szenario A zuläs️st, fällt die Fahrt aus.

Szenario C: Falls die Infektionslage sogar mehr als Szenario A zulässt, werde die Fahrt „im Rahmen unserer dann existierenden Möglichkeiten (Teamgröße, Schulungen, Einkäufe etc.)“ mit mehr als 60 Kindern stattfinden, schreibt das Team.

Die Anmeldung für die Ameland-Fahrt erfolgt am 1. Februar (Montag). Das Anmeldeformular steht an diesem Tag ab 8 Uhr auf der Homepage der Pfarrgemeinde St. Martin zum Download bereit. Alle Interessierten werden gebeten, es sich auszudrucken und vollständig ausgefüllt bis 18 Uhr in den Postkasten des Pfarrbüros in Nottuln einzuwerfen.

Die verfügbaren Plätze werden noch am selben Abend unter den angemeldeten Familien per Zufallsgenerator verlost (das heißt: Geschwister werden nicht getrennt, haben aber auch keine besseren Chancen als Einzelkinder). Am 2. Februar (Dienstag) erhalten die, die sich angemeldet haben, entweder eine entsprechende Zusage inklusive Kontodaten für die Anzahlung oder eben eine Absage. Sollte bis zum 6. Februar (Samstag) keine Anzahlung eingegangen sein, wird die Zusage aufgehoben. Dann wird erneut per Zufall ein Nachrücker ermittelt, der sich sicher über diese „Nachnominierung“ freuen wird.

Wer vor der Anmeldung noch mehr über das Team und die Ferienfreizeit in diesem besonderen Jahr erfahren möchte, ist eingeladen, am digitalen Infoabend am kommenden Donnerstag (28. Januar) teilzunehmen. Zwischen 19 und 20 Uhr wird die diesjährige Ferienfreizeit kurz vorgestellt, anschließend ist Zeit für Fragen. Wer beim Infoabend dabei sein möchte, schreibt eine Mail an die A­dresse ameland.nottuln­@bistum-muenster.de. Dann erhält er oder sie rechtzeitig vorher die Einwahldaten, heißt es abschließend.